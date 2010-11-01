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    Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд занесен в Книгу рекордов Гиннесса

    Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд попал в Книгу рекордов Гиннесса.

    21-летний футболист установил рекорд по числу голевых передач в АПЛ за один сезон среди игроков обороны.

    В прошлом сезоне Александер-Арнольд сделал 12 ассистов в Премьер-лиге. Он превзошел достижение Энди Хинчклиффа и Лейтона Бэйнса (оба – «Эвертон»), которые в сезонах-1994/95 и 2010/11 соответственно отдали по 11 результативных пасов за сезон АПЛ.

    «Это честь для меня. Я всегда хотел идти вперед и помогать команде создавать как можно больше моментов. Футбол – командная игра, и без моих партнеров по команде этот рекорд был бы невозможен. Это невероятный момент гордости для меня и моей семьи, и я надеюсь, рекорд продержится несколько лет», – заявил Александер-Арнольд.

    Источник: Официальный твиттер Книги рекордов Гиннесса

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4203

      ivan-football-fan 6 минут назад

      Отличное и важное достижение!
      Без таких арнольдов не бывет никаких месси)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +181

      Play 45 минут назад

      Современный футбол диктует такие правила, что фланговых защитников уже с натяжкой можно называть игроками обороны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +944

      kvm 50 минут назад

      Леонид-Арнольд Федун попал в Книгу рекордов Гиннесса по числу замен тренеров

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