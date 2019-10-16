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  • Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд занесен в Книгу рекордов Гиннесса

Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд занесен в Книгу рекордов Гиннесса

16 октября 2019, 11:34
6

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд попал в Книгу рекордов Гиннесса.

21-летний футболист установил рекорд по числу голевых передач в АПЛ за один сезон среди игроков обороны.

В прошлом сезоне Александер-Арнольд сделал 12 ассистов в Премьер-лиге. Он превзошел достижение Энди Хинчклиффа и Лейтона Бэйнса (оба – «Эвертон»), которые в сезонах-1994/95 и 2010/11 соответственно отдали по 11 результативных пасов за сезон АПЛ.

«Это честь для меня. Я всегда хотел идти вперед и помогать команде создавать как можно больше моментов. Футбол – командная игра, и без моих партнеров по команде этот рекорд был бы невозможен. Это невероятный момент гордости для меня и моей семьи, и я надеюсь, рекорд продержится несколько лет», – заявил Александер-Арнольд.

Источник: Официальный твиттер Книги рекордов Гиннесса
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Александер-Арнольд Трент
Комментарии (6)
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kvm
1571217903
Леонид-Арнольд Федун попал в Книгу рекордов Гиннесса по числу замен тренеров
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1571218181
Современный футбол диктует такие правила, что фланговых защитников уже с натяжкой можно называть игроками обороны
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Torvald64
1571224297
Что-то бред. Что значит, для игроков обороны? Если условного Фирмино или Де Брюйне официально заявить как защитников, при этом их роль на поле будет прежней - он что тогда тоже в книгу Гиннеса попадёт?
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dinar7777dinar
1571227375
Несомненно талантливый парень . Успехов ему .
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