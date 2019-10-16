Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд занесен в Книгу рекордов Гиннесса

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд попал в Книгу рекордов Гиннесса.

21-летний футболист установил рекорд по числу голевых передач в АПЛ за один сезон среди игроков обороны.

В прошлом сезоне Александер-Арнольд сделал 12 ассистов в Премьер-лиге. Он превзошел достижение Энди Хинчклиффа и Лейтона Бэйнса (оба – «Эвертон»), которые в сезонах-1994/95 и 2010/11 соответственно отдали по 11 результативных пасов за сезон АПЛ.

«Это честь для меня. Я всегда хотел идти вперед и помогать команде создавать как можно больше моментов. Футбол – командная игра, и без моих партнеров по команде этот рекорд был бы невозможен. Это невероятный момент гордости для меня и моей семьи, и я надеюсь, рекорд продержится несколько лет», – заявил Александер-Арнольд.