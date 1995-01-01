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    Попов: «Мы все страдаем от расизма, это плохая реклама для Болгарии»

    Полузащитник «Ростова» и сборной Болгарии Ивелин Попов высказался относительно расистских оскорблений на матче отборочного турнира Евро-2020 с Англией (0:6).

    «Британцы слышали расистские оскорбления в первом тайме и жаловались на это арбитру. Я несколько раз ходил к стюардам и просил их предупреждать болельщиков, чтобы они не делали излишеств.

    Мы все страдаем от проявлений расизма. Это плохая реклама для Болгарии. Какой игрок захочет приехать сюда? В перерыве было много переговоров, чтобы англичане вышли на поле. После финального свистка ко мне подошел Гарет Саутгейт и поблагодарил за помощь.

    За неделю до игры только об этом и говорили. Расизм – мировая проблема, которую нужно искоренить. Мы все люди, и я не понимаю, почему мы должны оскорблять друг друга на расовой почве. Даже величайший футболист в истории был темнокожим», – подытожил Попов.

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    Источник: Topsport.bg

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