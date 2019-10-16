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  • Попов: «Мы все страдаем от расизма, это плохая реклама для Болгарии»

Попов: «Мы все страдаем от расизма, это плохая реклама для Болгарии»

16 октября 2019, 00:40
12

Полузащитник «Ростова» и сборной Болгарии Ивелин Попов высказался относительно расистских оскорблений на матче отборочного турнира Евро-2020 с Англией (0:6).

«Британцы слышали расистские оскорбления в первом тайме и жаловались на это арбитру. Я несколько раз ходил к стюардам и просил их предупреждать болельщиков, чтобы они не делали излишеств.

Мы все страдаем от проявлений расизма. Это плохая реклама для Болгарии. Какой игрок захочет приехать сюда? В перерыве было много переговоров, чтобы англичане вышли на поле. После финального свистка ко мне подошел Гарет Саутгейт и поблагодарил за помощь.

За неделю до игры только об этом и говорили. Расизм – мировая проблема, которую нужно искоренить. Мы все люди, и я не понимаю, почему мы должны оскорблять друг друга на расовой почве. Даже величайший футболист в истории был темнокожим», – подытожил Попов.

Матч Болгария – Англия был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча Болгария – Англия

Источник: Topsport.bg
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Болгария Англия Ростов Попов Ивелин
Комментарии (12)
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Томик
1571183189
Полная хрень. Мы не страдаем от расизма. Если англичане страдают - пусть у себя дома и борятся с проявлениями придуманным ими же проблемой.
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Frankfurt Am Main
1571186679
Какие британцы чувствительны! Вон Французы бегают и не парятса.
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general.lizyukov
1571212244
Кто там не приедет, полтора британских ногомячиста? Не убудет. Болгария никогда не была в списке туристов из Британии. Это экзотика похлеще Сибири.
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Козлина рогатая
1571229332
Болгария так особенно страдает от расизма, Стоичков вон даже слезы льет по этому поводу
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