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УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча Болгария – Англия

15 октября 2019, 20:40

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча отборочного турнира Евро-2020 БолгарияАнглия (0:6).

Как сообщает пресс-служба Союза, дело заведено как в отношении Болгарского футбольного союза (БФС), так и в отношении Федерации футбола Англии.

Болгарскую сторону обвиняют в расистском поведении болельщиков, бросании посторонних предметов на поле, неуважении к национальному гимну и показывании повторов на большом экране стадиона.

Английская сторона может быть наказана за неуважение к национальному гимну и недостаточное количество стюардов, приехавших из Англии для обеспечения безопасности болельщиков национальной команды.

Матч Болгария – Англия был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков

Глава Болгарского футбольного союза уволился из-за расистского скандала

Источник: официальный сайт УЕФА
Отбор ЧЕ-2020 Англия Болгария
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