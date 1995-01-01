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    УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча Болгария – Англия

    УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча отборочного турнира Евро-2020 БолгарияАнглия (0:6).

    Как сообщает пресс-служба Союза, дело заведено как в отношении Болгарского футбольного союза (БФС), так и в отношении Федерации футбола Англии.

    Болгарскую сторону обвиняют в расистском поведении болельщиков, бросании посторонних предметов на поле, неуважении к национальному гимну и показывании повторов на большом экране стадиона.

    Английская сторона может быть наказана за неуважение к национальному гимну и недостаточное количество стюардов, приехавших из Англии для обеспечения безопасности болельщиков национальной команды.

    Матч Болгария – Англия был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков

    Глава Болгарского футбольного союза уволился из-за расистского скандала

    Источник: официальный сайт УЕФА

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