«Дзюба, жду тебя». Александр Кержаков обратился к капитану сборной России

Тренер сборной России U-18 Александр Кержаков поздравил главную сборную России с победой над Кипром (5:0) и выходом на Евро-2020.

«Поздравляю сборную России с победой и уверенным выходом на ЧЕ-2020! Артем Дзюба, жду тебя. P. S. 14 октября в Таллине в 18:00 состоится матч Эстония U-19 — Россия U-19. Ждем болельщиков», — написал Кержаков в своем инстаграме.

Сборная России в матче отборочного турнира Евро-2020 разгромила Кипр (5:0), обеспечив себе досрочный выход на чемпионат Европы.

В игре с киприотами капитан российской команды Дзюба стал автором одного забитого мяча и сделал три результативные передачи.

Дзюба: «Поздравляю всю страну с выходом на Евро»