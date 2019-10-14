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  • «Дзюба, жду тебя». Александр Кержаков обратился к капитану сборной России

«Дзюба, жду тебя». Александр Кержаков обратился к капитану сборной России

14 октября 2019, 13:58
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Тренер сборной России U-18 Александр Кержаков поздравил главную сборную России с победой над Кипром (5:0) и выходом на Евро-2020.

«Поздравляю сборную России с победой и уверенным выходом на ЧЕ-2020! Артем Дзюба, жду тебя. P. S. 14 октября в Таллине в 18:00 состоится матч Эстония U-19 — Россия U-19. Ждем болельщиков», — написал Кержаков в своем инстаграме.

  • Сборная России в матче отборочного турнира Евро-2020 разгромила Кипр (5:0), обеспечив себе досрочный выход на чемпионат Европы.
  • В игре с киприотами капитан российской команды Дзюба стал автором одного забитого мяча и сделал три результативные передачи.

Дзюба: «Поздравляю всю страну с выходом на Евро»

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Публикация от text (@a.kerzhakov11)

Источник: инстаграм Александра Кержакова
Отбор ЧЕ-2020 Россия Россия Россия (до 18) Дзюба Артем Кержаков Александр
Комментарии (2)
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NEONFOL
1571067469
кто чё понял зачем он ждёт Дзюбу?
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