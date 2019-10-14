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    «Дзюба, жду тебя». Александр Кержаков обратился к капитану сборной России

    Тренер сборной России U-18 Александр Кержаков поздравил главную сборную России с победой над Кипром (5:0) и выходом на Евро-2020.

    «Поздравляю сборную России с победой и уверенным выходом на ЧЕ-2020! Артем Дзюба, жду тебя. P. S. 14 октября в Таллине в 18:00 состоится матч Эстония U-19 — Россия U-19. Ждем болельщиков», — написал Кержаков в своем инстаграме.

    • Сборная России в матче отборочного турнира Евро-2020 разгромила Кипр (5:0), обеспечив себе досрочный выход на чемпионат Европы.
    • В игре с киприотами капитан российской команды Дзюба стал автором одного забитого мяча и сделал три результативные передачи.

    Дзюба: «Поздравляю всю страну с выходом на Евро»

    text

    Публикация от text (@a.kerzhakov11)

    Источник: инстаграм Александра Кержакова

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