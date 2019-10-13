Дзюба: «Поздравляю всю страну с выходом на Евро»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поздравил российских болельщиков с досрочным выходом национальной команды на Евро-2020.

«В целом заслуженная победа. Потрясающая атмосфера, будто дома играли. Киприотов на трибунах, по-моему, не было. Только наши. Поздравляю всю страну с выходом на Евро. Это грандиозное событие!» – сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сборная России в матче отборочного турнира Евро-2020 разгромила Кипр (5:0), обеспечив себе досрочный выход на чемпионат Европы.

В игре с киприотами Дзюба стал автором одного забитого мяча и сделал три результативные передачи.

Дзюба – лидер квалификации Евро-2020 по системе «гол+пас». У россиянина 14 очков

Дзюба – рекордсмен сборной России по количеству голов в отборах на Евро или ЧМ