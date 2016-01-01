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    Дзюба: «Поздравляю всю страну с выходом на Евро»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поздравил российских болельщиков с досрочным выходом национальной команды на Евро-2020.

    «В целом заслуженная победа. Потрясающая атмосфера, будто дома играли. Киприотов на трибунах, по-моему, не было. Только наши. Поздравляю всю страну с выходом на Евро. Это грандиозное событие!» – сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Сборная России в матче отборочного турнира Евро-2020 разгромила Кипр (5:0), обеспечив себе досрочный выход на чемпионат Европы.
    • В игре с киприотами Дзюба стал автором одного забитого мяча и сделал три результативные передачи.

    Дзюба – лидер квалификации Евро-2020 по системе «гол+пас». У россиянина 14 очков

    Дзюба – рекордсмен сборной России по количеству голов в отборах на Евро или ЧМ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1500

      Axe111 22 минуты назад

      Пфф вышли чтоб усраться на евро

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1584

      Фан666 22 минуты назад

      Большинству населения страны это безразлично

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +14554

      DOCTOR PENALTY 36 минут назад

      В президенты собрался!...

      0
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