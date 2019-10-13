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Дзюба: «Поздравляю всю страну с выходом на Евро»

13 октября 2019, 21:38
7

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поздравил российских болельщиков с досрочным выходом национальной команды на Евро-2020.

«В целом заслуженная победа. Потрясающая атмосфера, будто дома играли. Киприотов на трибунах, по-моему, не было. Только наши. Поздравляю всю страну с выходом на Евро. Это грандиозное событие!» – сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Сборная России в матче отборочного турнира Евро-2020 разгромила Кипр (5:0), обеспечив себе досрочный выход на чемпионат Европы.
  • В игре с киприотами Дзюба стал автором одного забитого мяча и сделал три результативные передачи.

Дзюба – лидер квалификации Евро-2020 по системе «гол+пас». У россиянина 14 очков

Дзюба – рекордсмен сборной России по количеству голов в отборах на Евро или ЧМ

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1570992715
В президенты собрался!...
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Фан666
1570993524
Большинству населения страны это безразлично
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Axe111
1570993576
Пфф вышли чтоб усраться на евро
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апоголлл
1571001295
посмотрим что будет на евро,как петь будешь.из этой группы не выйти на евро было-бы неприлично.
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Garrincha58
1571039090
гуляй страна такое блин событие а пойти и спросить на улице 100 человек из них может два три скажут что видели как Дзюба гол забил
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