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  • Дзюба – рекордсмен сборной России по количеству голов в отборах на Евро или ЧМ

Дзюба – рекордсмен сборной России по количеству голов в отборах на Евро или ЧМ

13 октября 2019, 21:32
17

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба стал рекордсменом российской национальной команды.

Забив уже девять голов в отборочном турнире Евро-2020, Дзюба установил рекорд результативности для игроков сборной России в одном квалификационном цикле к чемпионату Европы или мира.

Турнир Игрок Голы Матчи
отбор Евро-2020 Артeм Дзюба 9 8
отбор Евро-2016 Артем Дзюба 8 8
отбор ЧМ-2002 Владимир Бесчастных 7 10
отбор Евро-2000 Валерий Карпин 6 10

Отбор Евро-2020. Сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы, разгромив Кипр

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (17)
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Mister_Tomsk
1570991728
молодец Артем! Заткнул рты всем!!!!
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Enter2006
1570992004
Хороший пример, когда тебя недолюбливают, как не скрестить лапки а доказать обратное!!!
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paracetamol
1570992017
Молоток!
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Dmitriy 71
1570993267
Игрочишка никогда не станет нормальным челом, потому как был говно им и останется. Его поступки уже не исправить ничем. Нормальный болельщик никогда не простит топтания символа, за какой клуб бы он не болел.
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Dmitriy 71
1570995318
Во сколько макак уже набралось.
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Сенситив
1570995641
Артём не на полено стал похож, а на стоящий деревом ел дак! есть игрочишки, что взрастают в капитаны, в бомбардиры, как-то так...))
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APchelov
1571000126
Спасибо Халку! Это сперва он Дзюбе сучки подровнял. Ну а потом он и сам в великом клубе пооптесался!
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petr69
1571000292
И сборная и Дзюба побили все рекорды..Равных просто нет.Всех порвут
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paracetamol
1571034105
Зюба - российский Роналду!
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