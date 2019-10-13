Дзюба – рекордсмен сборной России по количеству голов в отборах на Евро или ЧМ

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба стал рекордсменом российской национальной команды.
Забив уже девять голов в отборочном турнире Евро-2020, Дзюба установил рекорд результативности для игроков сборной России в одном квалификационном цикле к чемпионату Европы или мира.
|Турнир
|Игрок
|Голы
|Матчи
|отбор Евро-2020
|Артeм Дзюба
|9
|8
|отбор Евро-2016
|Артем Дзюба
|8
|8
|отбор ЧМ-2002
|Владимир Бесчастных
|7
|10
|отбор Евро-2000
|Валерий Карпин
|6
|10
Отбор Евро-2020. Сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы, разгромив Кипр
Источник: Бомбардир.ру