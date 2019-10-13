Дзюба – рекордсмен сборной России по количеству голов в отборах на Евро или ЧМ

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба стал рекордсменом российской национальной команды.

Забив уже девять голов в отборочном турнире Евро-2020, Дзюба установил рекорд результативности для игроков сборной России в одном квалификационном цикле к чемпионату Европы или мира.

Турнир Игрок Голы Матчи отбор Евро-2020 Артeм Дзюба 9 8 отбор Евро-2016 Артем Дзюба 8 8 отбор ЧМ-2002 Владимир Бесчастных 7 10 отбор Евро-2000 Валерий Карпин 6 10

Отбор Евро-2020. Сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы, разгромив Кипр