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    Дзюба – рекордсмен сборной России по количеству голов в отборах на Евро или ЧМ

    Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба стал рекордсменом российской национальной команды.

    Забив уже девять голов в отборочном турнире Евро-2020, Дзюба установил рекорд результативности для игроков сборной России в одном квалификационном цикле к чемпионату Европы или мира.

    Турнир Игрок Голы Матчи
    отбор Евро-2020 Артeм Дзюба 9 8
    отбор Евро-2016 Артем Дзюба 8 8
    отбор ЧМ-2002 Владимир Бесчастных 7 10
    отбор Евро-2000 Валерий Карпин 6 10

    Отбор Евро-2020. Сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы, разгромив Кипр

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +312

      Dmitriy 71 27 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Игрочишка никогда не станет нормальным челом, потому как был говно им и останется. Его поступки уже не исправить ничем. Нормальный болельщик никогда не простит топтания символа, за какой клуб бы он не болел.

      -4
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      Рейтинг: +3676

      paracetamol 48 минут назад

      Молоток!

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      Рейтинг: +168

      Enter2006 48 минут назад

      Хороший пример, когда тебя недолюбливают, как не скрестить лапки а доказать обратное!!!

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      Рейтинг: +784

      Mister_Tomsk 52 минуты назад

      молодец Артем! Заткнул рты всем!!!!

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      Рейтинг: +312

      Dmitriy 71 > Mister_Tomsk 34 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Себе заткни жополиз

      -4
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      Рейтинг: +295

      Serega 68 > Mister_Tomsk 23 минуты назад

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      Рейтинг: +784

      Mister_Tomsk > Dmitriy 71 11 минут назад

      ты определенно умственно отсталый)

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