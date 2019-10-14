Черданцев: «Кто такой Тедеско? Почему именно ему выпала честь тренировать «Спартак», за какие заслуги?»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о назначении главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

«Когда назначали предыдущих тренеров в «Спартак»: Эмери, Якина, Аленичева, даже Кононова – это было интересно. Интересно порассуждать о перспективах, получится или нет, в какой футбол будет играть команда. А сейчас не интересно.

Кто такой Тедеско? Почему именно ему выпала такая честь? За какие заслуги игрока/тренера или перед «Спартаком»? Ответ на все эти вопросы один: потому что его знает генеральный директор и приглашает, чтобы у тренера доступ к акционерам был только через гендиректора, потому что ему так удобнее работать.

Это понятно, только причем здесь футбол? Поэтому рассуждать о перспективах Спартака под руководством тренера Тедеско не интересно.

Я всегда был категорически против лимита на легионеров-футболистов, но глядя на такие назначения, задумываешься, а не стоит ли РФС ввести какие-то критерии, по которым иностранные тренеры получают штучные и очень хорошо оплачиваемые рабочие места в российских клубах. Ну как минимум, на мой взгляд, хотя бы раз человек должен выиграть с предыдущими клубами чемпионат (и не из второй десятки рейтинга УЕФА)? Хотя бы как футболист», – написал Черданцев в инстаграме.

Ожидается, что сегодня состоится официальная презентация Тедеско.

В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».

До «Шальке» работал в юношеских командах «Штутгарта» и «Хоффенхайма», а также в «Эрцгебирге».

Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго