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    Черданцев: «Кто такой Тедеско? Почему именно ему выпала честь тренировать «Спартак», за какие заслуги?»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о назначении главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

    «Когда назначали предыдущих тренеров в «Спартак»: Эмери, Якина, Аленичева, даже Кононова – это было интересно. Интересно порассуждать о перспективах, получится или нет, в какой футбол будет играть команда. А сейчас не интересно.

    Кто такой Тедеско? Почему именно ему выпала такая честь? За какие заслуги игрока/тренера или перед «Спартаком»? Ответ на все эти вопросы один: потому что его знает генеральный директор и приглашает, чтобы у тренера доступ к акционерам был только через гендиректора, потому что ему так удобнее работать.

    Это понятно, только причем здесь футбол? Поэтому рассуждать о перспективах Спартака под руководством тренера Тедеско не интересно.

    Я всегда был категорически против лимита на легионеров-футболистов, но глядя на такие назначения, задумываешься, а не стоит ли РФС ввести какие-то критерии, по которым иностранные тренеры получают штучные и очень хорошо оплачиваемые рабочие места в российских клубах. Ну как минимум, на мой взгляд, хотя бы раз человек должен выиграть с предыдущими клубами чемпионат (и не из второй десятки рейтинга УЕФА)? Хотя бы как футболист», – написал Черданцев в инстаграме.

    Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго

    Источник: инстаграм Георгия Черданцева

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +20492

      oyabun 4 минуты назад

      Кандидатура ГТ Спартака действительно очень странная и спорная. Но похоже, у нас болельщиков, особого выбора нет. Ситуация такова что либо совсем без тренера, либо вот с этим Тедеской.

      0
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      Рейтинг: +2946

      RotBerg 10 минут назад

      А кто сейчас туда пойдёт? Тедеско.. да и то неделю думал)

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      Рейтинг: +1638

      Борат 14 минут назад

      может хватит уже петь о каком-то величии спартака, это обычный середняк вроде уфы или тульского арсенала, а возглавь этот тадеска эти клубы вопросов бы не возникало. так и тут - ну тадеска и тадеска...

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      Рейтинг: +10

      Алясканаша > Борат 5 минут назад

      Судя по тупости твоего поста ты врядли поймёшь о чем идёт речь но не зависимо от от места в таблице Спартак был и будет самым великим и популярным клубом в России, и к нему всегда будет максимум внимания в отличии от твоих любимых середников.

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      Рейтинг: +10

      Алясканаша 15 минут назад

      Судя по реакции Черданцева он сам рассчитывал на должность тренера в Спартаке за заслуги на Матч ТВ.

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      Рейтинг: +5953

      mihail200606 18 минут назад

      Бл.., шо такое сейчас Спартак..? Милан не брезговал людей без опыта приглашать, бывших игроков правда, но рисковали..

      А какому то пищевику нужен сразу мауринью или анчелотти..

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      Рейтинг: +10

      Алясканаша > mihail200606 13 минут назад

      Не Спартаку а Черданцева, Спартак уже много раз рисковал и продолжает рисковать в попытках найти СВОЕГО тренера.

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