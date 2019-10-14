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  • Черданцев: «Кто такой Тедеско? Почему именно ему выпала честь тренировать «Спартак», за какие заслуги?»

Черданцев: «Кто такой Тедеско? Почему именно ему выпала честь тренировать «Спартак», за какие заслуги?»

14 октября 2019, 12:15
54

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о назначении главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

«Когда назначали предыдущих тренеров в «Спартак»: Эмери, Якина, Аленичева, даже Кононова – это было интересно. Интересно порассуждать о перспективах, получится или нет, в какой футбол будет играть команда. А сейчас не интересно.

Кто такой Тедеско? Почему именно ему выпала такая честь? За какие заслуги игрока/тренера или перед «Спартаком»? Ответ на все эти вопросы один: потому что его знает генеральный директор и приглашает, чтобы у тренера доступ к акционерам был только через гендиректора, потому что ему так удобнее работать.

Это понятно, только причем здесь футбол? Поэтому рассуждать о перспективах Спартака под руководством тренера Тедеско не интересно.

Я всегда был категорически против лимита на легионеров-футболистов, но глядя на такие назначения, задумываешься, а не стоит ли РФС ввести какие-то критерии, по которым иностранные тренеры получают штучные и очень хорошо оплачиваемые рабочие места в российских клубах. Ну как минимум, на мой взгляд, хотя бы раз человек должен выиграть с предыдущими клубами чемпионат (и не из второй десятки рейтинга УЕФА)? Хотя бы как футболист», – написал Черданцев в инстаграме.

Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго

Источник: инстаграм Георгия Черданцева
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (54)
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oyabun
1571045624
Кандидатура ГТ Спартака действительно очень странная и спорная. Но похоже, у нас болельщиков, особого выбора нет. Ситуация такова что либо совсем без тренера, либо вот с этим Тедеской.
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momwig_
1571046602
А что такого выиграл Чердак, чтобы предъявлять другим вот именно такие требования? При чем тут вообще - что человек выигрывал как игрок? И где нам взять тренера с победами в чемпионатах первой десятки, который захочет к нам пойти?
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САДЫЧОК
1571047278
Так рассуждать как Чердак могут недалёкие люди или те которые так и действуют ! Чердак , а за какие заслуги , услуги ты на матч Тв оказался , с твоим , абсолютно чуждым футболу взглядом ?!
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B.G.
1571047530
Я точно такого же мнения, что и Чердак!
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САДЫЧОК
1571048752
Всё будет хорошо у Спартака !... И не важно , что вновь вылезли Чердаки и усатые Балаболы !
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Viper for CSKA
1571049465
Любопытные примеры. А что до своего назначения выиграл Эмери и тем более Аленичев с Кононовым? Якин выиграл чемпионат Швейцарии с Базелем, но это тоже, мягко говоря, нельзя сравнивать с руководством Спартаком по сложности выполняемых задач. А приводить игроцкие достижения в данном контексте - верх непрофессионализма. В футболе давно пошла мода на молодых и мало игравших тренеров. У них незамутненный взгляд, меньше понтов. А, если руководствоваться логикой Черданцева, нужно было Марадонну звать. Тогда бы точно было: здравствуй, лучшая лига мира.
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алдан2014
1571050876
А господин Черданцев кто?Тоже большой вопрос..
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johnny983
1571051421
А я думаю, что как раз не нужен Спартаку сейчас какой-нибудь распиаренный и "повидавший" тренер. А нужен молодой, с амбициями и горящими глазами. Может это Тедеско и есть.
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Smoking_dog
1571051774
Вполне работоспособный,перспективный,эмоциональный тренер,хотя бы не мямля
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zigbert
1571058774
Самое главное что бы матчи с участием Спартака не комментировал Черданцев. О тренере рассуждать пока еще рано.
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