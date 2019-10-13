Рамос: «Я бы обменял свой рекорд на победу над Норвегией»

Капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос поделился эмоциями после матча отбора Евро-2020 против Норвегии.
- Игра завершилась ничьей 1:1.
- Норвежцы сравняли счет на 94-й минуте благодаря голу с пенальти.
- Рамос стал рекордсменом сборной Испании по количеству сыгранных матчей.
«Личные достижения всегда второстепенны. Я бы обменял рекорд на победу. 168 матчей – награда и заслуга, огромная гордость. Я волнуюсь каждый раз, когда надеваю футболку сборной. Надеюсь провести еще много лет в национальной команде», – сказал Рамос.
Сборной Испании не хватило одной победы до рекорда отбора Евро
Источник: Marca