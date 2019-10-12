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    Рамос: «Я бы обменял свой рекорд на победу над Норвегией»

    Капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос поделился эмоциями после матча отбора Евро-2020 против Норвегии.

    • Игра завершилась ничьей 1:1.
    • Норвежцы сравняли счет на 94-й минуте благодаря голу с пенальти.
    • Рамос стал рекордсменом сборной Испании по количеству сыгранных матчей.

    «Личные достижения всегда второстепенны. Я бы обменял рекорд на победу. 168 матчей – награда и заслуга, огромная гордость. Я волнуюсь каждый раз, когда надеваю футболку сборной. Надеюсь провести еще много лет в национальной команде», – сказал Рамос.

    Сборной Испании не хватило одной победы до рекорда отбора Евро

    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +305

      Давид59 16 минут назад

      Ха-ха! Норвежцы повторили трюк сборной России - 1:1, отыгрались, забив с пенальти. Но каков удар правой в голову от Кепы! Кто в боксе понимает? Как этот удар называется? Джеб наверное?

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