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Рамос: «Я бы обменял свой рекорд на победу над Норвегией»

13 октября 2019, 11:20
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Капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос поделился эмоциями после матча отбора Евро-2020 против Норвегии.

  • Игра завершилась ничьей 1:1.
  • Норвежцы сравняли счет на 94-й минуте благодаря голу с пенальти.
  • Рамос стал рекордсменом сборной Испании по количеству сыгранных матчей.

«Личные достижения всегда второстепенны. Я бы обменял рекорд на победу. 168 матчей – награда и заслуга, огромная гордость. Я волнуюсь каждый раз, когда надеваю футболку сборной. Надеюсь провести еще много лет в национальной команде», – сказал Рамос.

Сборной Испании не хватило одной победы до рекорда отбора Евро

Источник: Marca
Отбор ЧЕ-2020 Испания. Примера Реал Испания Рамос Серхио
Комментарии (1)
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Давид59
1570959338
Ха-ха! Норвежцы повторили трюк сборной России - 1:1, отыгрались, забив с пенальти. Но каков удар правой в голову от Кепы! Кто в боксе понимает? Как этот удар называется? Джеб наверное?
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