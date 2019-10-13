Рамос стал рекордсменом сборной Испании по количеству сыгранных матчей

Капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос принял участие в матче 7-го тура отбора Евро-2020 против Норвегии (1:1).

Эта игра стала для 33-летнего футболиста 168-й в составе национальной команды.

Это новый рекорд испанской сборной. Рамос превзошел достижение вратаря Икера Касильяса, который в период с 2000 по 2016 год провел 167 поединков.