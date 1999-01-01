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    Рамос стал рекордсменом сборной Испании по количеству сыгранных матчей

    Капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос принял участие в матче 7-го тура отбора Евро-2020 против Норвегии (1:1).

    Эта игра стала для 33-летнего футболиста 168-й в составе национальной команды.

    Это новый рекорд испанской сборной. Рамос превзошел достижение вратаря Икера Касильяса, который в период с 2000 по 2016 год провел 167 поединков.

    • Рамос выступает за сборную Испании с 2005 года.
    • В его активе 21 забитый гол. Это 10-й результат в истории.
    • Рамос – чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе испанской национальной команды.

    Источник: Gracenote Live

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