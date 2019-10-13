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  • Рамос стал рекордсменом сборной Испании по количеству сыгранных матчей

Рамос стал рекордсменом сборной Испании по количеству сыгранных матчей

13 октября 2019, 07:00
2

Капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос принял участие в матче 7-го тура отбора Евро-2020 против Норвегии (1:1).

Эта игра стала для 33-летнего футболиста 168-й в составе национальной команды.

Это новый рекорд испанской сборной. Рамос превзошел достижение вратаря Икера Касильяса, который в период с 2000 по 2016 год провел 167 поединков.

  • Рамос выступает за сборную Испании с 2005 года.
  • В его активе 21 забитый гол. Это 10-й результат в истории.
  • Рамос – чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе испанской национальной команды.

Источник: Gracenote Live
Отбор ЧЕ-2020 Испания Норвегия Испания Касильяс Икер Рамос Серхио
Комментарии (2)
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Garrincha58
1570947256
уже легенда
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Cules2013
1570959315
Недолго ему осталось, пенсия уже близится. Скоро и уход Месси и Криша увидим. Печально...
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