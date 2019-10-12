Отбор Евро-2020. Испания на 94 минуте упустила победу над Норвегией, Швеция разгромила Мальту

Сборная Испании в седьмом туре отборочного цикла Евро-2020 играла в Норвегии. Чемпионы Европы 2012 года упустили победу в компенсированное время второго тайма. Тем не менее, испанцы лидируют в группе.

В других матчах шведы и румыны одержали крупные гостевые победы. Ни одна команда группы не гарантировала путевку на чемпионат Европы.

Отбор Евро-2020. Группа F. 7-й тур

Норвегия – Испания – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Сауль, 47; 1:1 – Кинг, 90+4 (с пенальти).

Мальта – Швеция – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Даниэльсон, 11; 0:2 – Ларссон, 58 (с пенальти); 0:3 – Агиус, 66 (в свои ворота); 0:4 – Ларссон, 71 (с пенальти).

Фарерские острова – Румыния – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Пушкаш, 74; 0:2 – Митрицэ, 83; 0:3 – Кешеру, 90+4.

Календарь отбора Евро-2020

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