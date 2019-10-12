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    Солтмурад Бакаев: «Сделаю все, чтобы братья Бакаевы были круче братьев Миранчуков»

    Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев пообещал, что вместе с братом Зелимханом сделает все возможное, чтобы быть лучше братьев Алексея и Антона Миранчуков.

    «Я надеюсь, по воле Всевышнего, с «Рубином» в следующей игре будем играть вместе с Зелимханом. Зависит от моей работы на тренировках в основной команде. С «Крыльями» (2:1) я вышел на последние 5 минут, они получились самыми запоминающимися. На последней минуте забили.

    Будут ли братья Бакаевы круче Миранчуков? Сделаю все, чтобы быть круче не только Миранчуков, но и многих других футболистов», – заявил Солтмурад Бакаев.

    • Солтмурад младше своего брата Зелимхана на три года.
    • В этом сезоне Бакаев-младший провел одну встречу за основную команду «Спартака», чаще выступая за «Спартак-2» в ФНЛ (10 матчей, один гол, один ассист).

    Источник: Р-Спорт

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20947

      gol_kak_sokol 10 минут назад

      По балабольству, запроста.

      0
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      Рейтинг: +60

      Babon01 21 минуту назад

      Молодцы Братья! Побольше оптимизма и таких людей в Спартаке! Есть ещё в Спартаке белые пятна! На фоне бардочелы и говна!

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