Солтмурад Бакаев: «Сделаю все, чтобы братья Бакаевы были круче братьев Миранчуков»

Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев пообещал, что вместе с братом Зелимханом сделает все возможное, чтобы быть лучше братьев Алексея и Антона Миранчуков.
«Я надеюсь, по воле Всевышнего, с «Рубином» в следующей игре будем играть вместе с Зелимханом. Зависит от моей работы на тренировках в основной команде. С «Крыльями» (2:1) я вышел на последние 5 минут, они получились самыми запоминающимися. На последней минуте забили.
Будут ли братья Бакаевы круче Миранчуков? Сделаю все, чтобы быть круче не только Миранчуков, но и многих других футболистов», – заявил Солтмурад Бакаев.
- Солтмурад младше своего брата Зелимхана на три года.
- В этом сезоне Бакаев-младший провел одну встречу за основную команду «Спартака», чаще выступая за «Спартак-2» в ФНЛ (10 матчей, один гол, один ассист).
Источник: Р-Спорт