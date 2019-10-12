Солтмурад Бакаев: «Сделаю все, чтобы братья Бакаевы были круче братьев Миранчуков»

Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев пообещал, что вместе с братом Зелимханом сделает все возможное, чтобы быть лучше братьев Алексея и Антона Миранчуков.

«Я надеюсь, по воле Всевышнего, с «Рубином» в следующей игре будем играть вместе с Зелимханом. Зависит от моей работы на тренировках в основной команде. С «Крыльями» (2:1) я вышел на последние 5 минут, они получились самыми запоминающимися. На последней минуте забили.

Будут ли братья Бакаевы круче Миранчуков? Сделаю все, чтобы быть круче не только Миранчуков, но и многих других футболистов», – заявил Солтмурад Бакаев.