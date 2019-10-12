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  • Солтмурад Бакаев: «Сделаю все, чтобы братья Бакаевы были круче братьев Миранчуков»

Солтмурад Бакаев: «Сделаю все, чтобы братья Бакаевы были круче братьев Миранчуков»

12 октября 2019, 15:49
11

Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев пообещал, что вместе с братом Зелимханом сделает все возможное, чтобы быть лучше братьев Алексея и Антона Миранчуков.

«Я надеюсь, по воле Всевышнего, с «Рубином» в следующей игре будем играть вместе с Зелимханом. Зависит от моей работы на тренировках в основной команде. С «Крыльями» (2:1) я вышел на последние 5 минут, они получились самыми запоминающимися. На последней минуте забили.

Будут ли братья Бакаевы круче Миранчуков? Сделаю все, чтобы быть круче не только Миранчуков, но и многих других футболистов», – заявил Солтмурад Бакаев.

  • Солтмурад младше своего брата Зелимхана на три года.
  • В этом сезоне Бакаев-младший провел одну встречу за основную команду «Спартака», чаще выступая за «Спартак-2» в ФНЛ (10 матчей, один гол, один ассист).

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Спартак-2 Бакаев Зелимхан Бакаев Солтмурад
Комментарии (11)
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Babon01
1570885640
Молодцы Братья! Побольше оптимизма и таких людей в Спартаке! Есть ещё в Спартаке белые пятна! На фоне бардочелы и говна!
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Brabus71
1570890823
Нужно делать, не говорить...
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portero
1570896774
Лучше сначала на поле доказать, планы дело личное..
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ufos73
1570897836
Два дебила это сила! Один тужился обещал стать круче Промесса, второй ни как не определится, что важнее, воля всевышнего, или все таки тренировки... Когда бараны улетят на юга...
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Фан666
1570897887
Письками померейтесь лучше. На поле обе пары говно топчут по траве
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moskowcity-petrv
1570898889
Делай дело молча!)
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Vizual
1570901217
А лучше Комбаровых
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Olymp2
1570902764
Он же вроде как должен быть непьющим! Накурился, по ходу
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RotBerg
1570907456
Промес не потолок?))
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САДЫЧОК
1570910278
Сделаю все, чтобы братья .... Хорошо , что у Дзюбы нет брата !
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