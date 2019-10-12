Metaratings: «СКА подпишет спонсорский контракт с госкорпорацией «Ростех»

Ростовский СКА в ближайшее время заключит партнерское соглашение с государственной корпорацией «Ростех».
По информации источника, стороны договорились о долгосрочном соглашении, в рамках которого СКА может строить амбициозные планы и ставить перед собой высокие спортивные задачи. Ближайшей целью команды станет победа в зоне Юг в ПФЛ и выход в ФНЛ.
Кроме того, известный рэпер Баста (Василий Вакуленко) получит в клубе официальный статус и будет полноценно руководить проектом. Речь идeт о должности президента или генерального директора.
- В июле этого года Баста принял решение взяться за возрождение ростовского СКА.
- После 12 туров СКА занимает шестое место в ПФЛ – Юг, имея в своeм активе 17 очков.
Баста: «Правда, что от возрождения СКА отговаривал Дудь? Мне и Савин говорил. Но для меня это вызов»
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