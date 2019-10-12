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  • Metaratings: «СКА подпишет спонсорский контракт с госкорпорацией «Ростех»

Metaratings: «СКА подпишет спонсорский контракт с госкорпорацией «Ростех»

12 октября 2019, 14:34
5

Ростовский СКА в ближайшее время заключит партнерское соглашение с государственной корпорацией «Ростех».

По информации источника, стороны договорились о долгосрочном соглашении, в рамках которого СКА может строить амбициозные планы и ставить перед собой высокие спортивные задачи. Ближайшей целью команды станет победа в зоне Юг в ПФЛ и выход в ФНЛ.

Кроме того, известный рэпер Баста (Василий Вакуленко) получит в клубе официальный статус и будет полноценно руководить проектом. Речь идeт о должности президента или генерального директора.

  • В июле этого года Баста принял решение взяться за возрождение ростовского СКА.
  • После 12 туров СКА занимает шестое место в ПФЛ – Юг, имея в своeм активе 17 очков.

Баста: «Правда, что от возрождения СКА отговаривал Дудь? Мне и Савин говорил. Но для меня это вызов»

Источник: Metaratings

Metaratings – агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Россия. ПФЛ. Зона Юг СКА-Ростов
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1570881222
Обещал поднять и поднимет, учитывая спонсор, что крутой
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Борис23
1570895195
Рад что у такой команды наконец-то появился серъёзный спонсор.
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АИН-27
1570896447
Вот Вася и чиновником станет, если все срастется. Тоже будет петь "ран, вася, ран, не оставь шанса мусорам" ?
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Вальдемар IV
1570900057
еще один игрок в фифу
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portero
1570916231
в этом году шанса в ФНЛ подняться нет. надо ждать полтора года.
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