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    Metaratings: «СКА подпишет спонсорский контракт с госкорпорацией «Ростех»

    Ростовский СКА в ближайшее время заключит партнерское соглашение с государственной корпорацией «Ростех».

    По информации источника, стороны договорились о долгосрочном соглашении, в рамках которого СКА может строить амбициозные планы и ставить перед собой высокие спортивные задачи. Ближайшей целью команды станет победа в зоне Юг в ПФЛ и выход в ФНЛ.

    Кроме того, известный рэпер Баста (Василий Вакуленко) получит в клубе официальный статус и будет полноценно руководить проектом. Речь идeт о должности президента или генерального директора.

    • В июле этого года Баста принял решение взяться за возрождение ростовского СКА.
    • После 12 туров СКА занимает шестое место в ПФЛ – Юг, имея в своeм активе 17 очков.

    Баста: «Правда, что от возрождения СКА отговаривал Дудь? Мне и Савин говорил. Но для меня это вызов»

    Источник: Metaratings

    Metaratings – агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7133

      Skull_Boy 1 час назад

      Обещал поднять и поднимет, учитывая спонсор, что крутой

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