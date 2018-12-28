Баста: «Правда, что от возрождения СКА отговаривал Дудь? Мне и Савин говорил. Но для меня это вызов»

Российский рэпер Василий Вакуленко (Баста) рассказал, почему он решил возродить ростовский СКА.

«С разговора с одним из фанатов. Он попросил: давайте что-то придумаем, иначе клубу жопа. И вот за год – считай, с ровного места – мы проделали эту работу. Посмотрели документы, сделали аудит, продолжаем пополнять команду игроками и специалистами по спорту… Чтобы вы понимали: юридически внутри клуба все было очень непросто. Сейчас занимаемся этим вопросом.

Правда, что отговаривал Дудь? Мне и Савин говорил – он же с Владикавказом столкнулся. Но в том-то и дело, что для меня это вызов. Можешь? Приди – и сделай. Мы принципиально хотим, чтобы у Ростова было дерби, был крутой клуб. Легендарный, который тарахтел и собирал на трибунах тысячи человек. Вот вам и вся экономика», – сказал Баста.