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    «Это было бы крупное событие». Промоутер Хирн готов организовать боксерский поединок жен Руни и Варди

    Ранее Колин Руни, супруга Уэйна Руни, обвинила жену Джейми Варди Ребеку в том, что она передала информацию из ее закрытого инстаграм-аккаунта изданию The Sun.

    «За последние пять месяцев я опубликовала несколько фейковых историй, чтобы посмотреть, попадут ли они в The Sun. Так все и произошло! Было тяжело не комментировать ситуацию, особенно с учетом того, что все сторис были слиты, однако я должна это сделать. Я сфотографировала все сторис, где видно, что их просмотрел всего один человек – Ребека Варди», – заявила супруга Руни.

    На ситуацию отреагировал промоутер боксерских поединков Эдди Хирн. Он готов организовать бой женщин.

    «Для благотворительности я бы сделал это. Это было бы крупное событие, разве нет? Сколько бы было зрителей», – цитирует Хирна Talksport.

    • Над скандалом между женами пошутил «Зенит».
    • Руни сейчас выступает в США за «Ди Си Юнайтед».
    • Сами игроки никак не комментируют скандал жен.

    Источник: Talksport

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