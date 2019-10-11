«Это было бы крупное событие». Промоутер Хирн готов организовать боксерский поединок жен Руни и Варди

Ранее Колин Руни, супруга Уэйна Руни, обвинила жену Джейми Варди Ребеку в том, что она передала информацию из ее закрытого инстаграм-аккаунта изданию The Sun.

«За последние пять месяцев я опубликовала несколько фейковых историй, чтобы посмотреть, попадут ли они в The Sun. Так все и произошло! Было тяжело не комментировать ситуацию, особенно с учетом того, что все сторис были слиты, однако я должна это сделать. Я сделала скриншоты, где видно, что их просмотрел всего один человек – Ребека Варди», – заявила супруга Руни.

На ситуацию отреагировал промоутер боксерских поединков Эдди Хирн. Он готов организовать бой женщин.

«Для благотворительности я бы сделал это. Это было бы крупное событие, разве нет? Сколько бы было зрителей», – цитирует Хирна Talksport.