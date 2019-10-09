«Хорошо, что Ребека не подписана на нас». «Зенит» пошутил над скандалом с женами Варди и Руни

«Зенит» отреагировал на скандал вокруг жены форварда «Лестера» Джейми Варди Ребеки и супруги нападающего «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни Колин.

«Хорошо, что Ребека Варди не подписана на «Зенит». Мы не хотели бы, чтобы The Sun писал больше историй про нас», – говорится в сообщении англоязычного твиттера питерского клуба.

Ранее Колин Руни обвинила Ребеку Варди в том, что она передала информацию из ее закрытого инстаграм-аккаунта изданию The Sun.

«За последние пять месяцев я опубликовала несколько фейковых историй, чтобы посмотреть, попадут ли они в The Sun. Так все и произошло! Было тяжело не комментировать ситуацию, особенно с учетом того, что все сторис были слиты, однако я должна это сделать. Я сфотографировала все сторис, где видно, что их просмотрел всего один человек – Ребека Варди», – заявила супруга Руни.