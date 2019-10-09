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    «Хорошо, что Ребека не подписана на нас». «Зенит» пошутил над скандалом с женами Варди и Руни

    «Зенит» отреагировал на скандал вокруг жены форварда «Лестера» Джейми Варди Ребеки и супруги нападающего «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни Колин.

    «Хорошо, что Ребека Варди не подписана на «Зенит». Мы не хотели бы, чтобы The Sun писал больше историй про нас», – говорится в сообщении англоязычного твиттера питерского клуба.

    Ранее Колин Руни обвинила Ребеку Варди в том, что она передала информацию из ее закрытого инстаграм-аккаунта изданию The Sun.

    «За последние пять месяцев я опубликовала несколько фейковых историй, чтобы посмотреть, попадут ли они в The Sun. Так все и произошло! Было тяжело не комментировать ситуацию, особенно с учетом того, что все сторис были слиты, однако я должна это сделать. Я сфотографировала все сторис, где видно, что их просмотрел всего один человек – Ребека Варди», – заявила супруга Руни.

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1809

      absent32 29 минут назад

      бомбардиру пора уже создать отдельный сайт посвященный подобным темам. и пусть там публикует жен, мужей, уткина и подобных. ну например название нового сайт- Желтый Бомбардир))) #желтыйбомбардир )))

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