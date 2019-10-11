Умяров, Чалов и Сулейманов – в старте молодежной сборной России на матч с Польшей

Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на матч отборочного раунда Евро-2021 против Польши.

Россия U21: Максименко, Круговой, Дивеев, Евгеньев, Рассказов, Умяров, Уткин, Обляков, Ломовицкий, Чалов, Сулейманов.

Запасные: Сафонов, Голубев, Кучаев, Глушенков, Калугин, Грулев, Татаев, Глебов, Лисовой.