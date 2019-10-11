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  • Умяров, Чалов и Сулейманов – в старте молодежной сборной России на матч с Польшей

Умяров, Чалов и Сулейманов – в старте молодежной сборной России на матч с Польшей

11 октября 2019, 16:58
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Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на матч отборочного раунда Евро-2021 против Польши.

Россия U21: Максименко, Круговой, Дивеев, Евгеньев, Рассказов, Умяров, Уткин, Обляков, Ломовицкий, Чалов, Сулейманов.

Запасные: Сафонов, Голубев, Кучаев, Глушенков, Калугин, Грулев, Татаев, Глебов, Лисовой.

  • Матч Россия – Польша пройдет в Екатеринбурге.
  • Игра начнется в 17:00 мск (19:00 по местному времени).
  • Польша занимает первое место в отборочной группе с 6 очками, Россия – третье с 4 очками.

Источник: Твиттер футбольного сообщества «Молодежная сборная»
Россия. Премьер-лига Россия (мол)
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ALEX TARAN
1570807564
Просрут как всегда...
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