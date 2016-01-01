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    Умяров, Чалов и Сулейманов – в старте молодежной сборной России на матч с Польшей

    Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на матч отборочного раунда Евро-2021 против Польши.

    Россия U21: Максименко, Круговой, Дивеев, Евгеньев, Рассказов, Умяров, Уткин, Обляков, Ломовицкий, Чалов, Сулейманов.

    Запасные: Сафонов, Голубев, Кучаев, Глушенков, Калугин, Грулев, Татаев, Глебов, Лисовой.

    • Матч Россия – Польша пройдет в Екатеринбурге.
    • Игра начнется в 17:00 мск (19:00 по местному времени).
    • Польша занимает первое место в отборочной группе с 6 очками, Россия – третье с 4 очками.

    Источник: Твиттер футбольного сообщества «Молодежная сборная»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +375

      ALEX TARAN 9 минут назад

      Просрут как всегда...

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