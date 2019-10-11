Умяров, Чалов и Сулейманов – в старте молодежной сборной России на матч с Польшей

Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на матч отборочного раунда Евро-2021 против Польши.
Россия U21: Максименко, Круговой, Дивеев, Евгеньев, Рассказов, Умяров, Уткин, Обляков, Ломовицкий, Чалов, Сулейманов.
Запасные: Сафонов, Голубев, Кучаев, Глушенков, Калугин, Грулев, Татаев, Глебов, Лисовой.
- Матч Россия – Польша пройдет в Екатеринбурге.
- Игра начнется в 17:00 мск (19:00 по местному времени).
- Польша занимает первое место в отборочной группе с 6 очками, Россия – третье с 4 очками.