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  • Газзаев: «Динамо»? Если речь идет о клубе, который ставит высокие задачи, это было бы интересно рассмотреть»

Газзаев: «Динамо»? Если речь идет о клубе, который ставит высокие задачи, это было бы интересно рассмотреть»

11 октября 2019, 12:35
9

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в «Динамо».

«Следует прояснить ситуацию во избежание кривотолков и домыслов, которых в последние дни, к сожалению, появилось очень много. Хочу сделать акцент на двух моментах. Первое: я посвятил футболу как игрок и тренер всю свою жизнь. Cлежу за событиями в российском и мировом футболе, нахожусь в курсе современных тенденций развития этого вида спорта. Поэтому не раз отмечал: если речь идет о клубе, который на деле поставит самые высокие и глобальные спортивные задачи, это было бы интересно рассмотреть.

На протяжении практически всей своей тренерской карьеры я работал с командами, которые боролись только за самые высокие места, за участие в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. Так было и в московском «Динамо» в начале 1990-х, и в «Алании» середины 90-х, и в ЦСКА, и в киевском «Динамо». В этих клубах всегда ставились самые амбициозные задачи и все стремились достичь наивысших результатов.

И второе. Сейчас у меня очень важная и ответственная работа в Государственной думе, и для меня большая честь – заниматься делами государственного масштаба. Госдума является важнейшем направлением государственной власти и ориентирована на решение политических, социально-экономических, культурных и спортивных вопросов.

Как депутат я регулярно в конце каждого месяца совершаю поездки по стране, в особенности на Северный Кавказ – в регион, от которого был избран, много общаюсь с людьми, чтобы понимать их насущные проблемы и способствовать их решению. Задача депутатов Госдумы – контролировать исполнение законов, помогать избирателям, задавать острые вопросы федеральным и региональным властям. И для меня важно, что я могу активно участвовать в жизни нашей страны», – сказал Газзаев.

  • По информации Metaratings.ru, ради работы в «Динамо» 65-летний специалист готов уйти из Госдумы РФ.
  • Газзаев уже возглавлял столичную команду с 1991 по 1993 год, а также с 1999 по 2001 год.
  • В текущем сезоне по итогам 12 туров москвичи занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Газзаев Валерий
Комментарии (9)
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PUZIAKA
1570788260
Газзаев: «Динамо»? Если речь идет о клубе, у которого есть бабки, это было бы интересно распилить»
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woyser
1570788641
Вряд ли он из политики уйдёт в не совсем, на данный момент, богатый клуб. Да и не уходят из политики просто вот так.
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Сенситив
1570795301
...Сейчас у меня очень важная и ответственная работа в Государственной думе... усатый уже цену набивает, как и всяк, о сумме гонорара мыслит, как-то так...))
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Я - легенда
1570799431
В общем, ни хрена не понятно. Сказал, как настоящий депутат.
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vladimir-7
1570803856
В.Газзаев получил от Динамо полный отлуп, поэтому он и ссылается на такую "важную" для него работу в ГД.
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Мудакам
1570814601
четко ответил - я сейчас в шоколаде, не парюсь, "активно участвую в жизни страны"! А на Динамо - ......
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paracetamol
1570816501
Сиди в Госдуме, усатый! Там тепло, хорошо, мухи не кусают и делать никера не надо! А тут дурь свою выставишь на всеобщее осмеяние.
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