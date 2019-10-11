Газзаев: «Динамо»? Если речь идет о клубе, который ставит высокие задачи, это было бы интересно рассмотреть»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в «Динамо».

«Следует прояснить ситуацию во избежание кривотолков и домыслов, которых в последние дни, к сожалению, появилось очень много. Хочу сделать акцент на двух моментах. Первое: я посвятил футболу как игрок и тренер всю свою жизнь. Cлежу за событиями в российском и мировом футболе, нахожусь в курсе современных тенденций развития этого вида спорта. Поэтому не раз отмечал: если речь идет о клубе, который на деле поставит самые высокие и глобальные спортивные задачи, это было бы интересно рассмотреть.

На протяжении практически всей своей тренерской карьеры я работал с командами, которые боролись только за самые высокие места, за участие в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. Так было и в московском «Динамо» в начале 1990-х, и в «Алании» середины 90-х, и в ЦСКА, и в киевском «Динамо». В этих клубах всегда ставились самые амбициозные задачи и все стремились достичь наивысших результатов.

И второе. Сейчас у меня очень важная и ответственная работа в Государственной думе, и для меня большая честь – заниматься делами государственного масштаба. Госдума является важнейшем направлением государственной власти и ориентирована на решение политических, социально-экономических, культурных и спортивных вопросов.

Как депутат я регулярно в конце каждого месяца совершаю поездки по стране, в особенности на Северный Кавказ – в регион, от которого был избран, много общаюсь с людьми, чтобы понимать их насущные проблемы и способствовать их решению. Задача депутатов Госдумы – контролировать исполнение законов, помогать избирателям, задавать острые вопросы федеральным и региональным властям. И для меня важно, что я могу активно участвовать в жизни нашей страны», – сказал Газзаев.