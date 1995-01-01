Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Газзаев: «Динамо»? Если речь идет о клубе, который ставит высокие задачи, это было бы интересно рассмотреть»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в «Динамо».

    «Следует прояснить ситуацию во избежание кривотолков и домыслов, которых в последние дни, к сожалению, появилось очень много. Хочу сделать акцент на двух моментах. Первое: я посвятил футболу как игрок и тренер всю свою жизнь. Cлежу за событиями в российском и мировом футболе, нахожусь в курсе современных тенденций развития этого вида спорта. Поэтому не раз отмечал: если речь идет о клубе, который на деле поставит самые высокие и глобальные спортивные задачи, это было бы интересно рассмотреть.

    На протяжении практически всей своей тренерской карьеры я работал с командами, которые боролись только за самые высокие места, за участие в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. Так было и в московском «Динамо» в начале 1990-х, и в «Алании» середины 90-х, и в ЦСКА, и в киевском «Динамо». В этих клубах всегда ставились самые амбициозные задачи и все стремились достичь наивысших результатов.

    И второе. Сейчас у меня очень важная и ответственная работа в Государственной думе, и для меня большая честь – заниматься делами государственного масштаба. Госдума является важнейшем направлением государственной власти и ориентирована на решение политических, социально-экономических, культурных и спортивных вопросов.

    Как депутат я регулярно в конце каждого месяца совершаю поездки по стране, в особенности на Северный Кавказ – в регион, от которого был избран, много общаюсь с людьми, чтобы понимать их насущные проблемы и способствовать их решению. Задача депутатов Госдумы – контролировать исполнение законов, помогать избирателям, задавать острые вопросы федеральным и региональным властям. И для меня важно, что я могу активно участвовать в жизни нашей страны», – сказал Газзаев.

    • По информации Metaratings.ru, ради работы в «Динамо» 65-летний специалист готов уйти из Госдумы РФ.
    • Газзаев уже возглавлял столичную команду с 1991 по 1993 год, а также с 1999 по 2001 год.
    • В текущем сезоне по итогам 12 туров москвичи занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:35
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -12

      xavo83 53 минуты назад

      Мы вернулись! Теперь прогнозы ежедневно с проходом выше 80%. Договорные матчи. Побеждаем вместе. Сайт- khl-insider.com

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      woyser 1 час назад

      Вряд ли он из политики уйдёт в не совсем, на данный момент, богатый клуб. Да и не уходят из политики просто вот так.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1010

      PUZIAKA 1 час назад

      Газзаев: «Динамо»? Если речь идет о клубе, у которого есть бабки, это было бы интересно распилить»

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73969
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru