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    Черчесов – о разгроме Шотландии: «Кажется все легко, но на самом деле много сил потратили, чтобы взломать оборону»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча 7-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии (4:0).

    «Честно говоря, коррективы были внесены в перерыве чисто профессиональные. Нюансы. Никаких эмоций не было. Нужно было продолжать играть, пас последний проходил, но делали одну-две лишние передачи. Стандарт сыграл свою роль. Артем (Дзюба) продавил соперников и забил. Потом стали чуть раскрепощеннее играть. По-моему он продавил их внизу. Мы знаем его способности, возможности всех игроков. Исходя из этих способностей и подбираем тактику.

    Если кто-то не видел игру – 4:0 и кажется все легко. Но на самом деле много сил потратили, чтобы взломать оборону.

    Дебют Баринова? Есть нюансы, которые, мы ему выпишем. Вроде отдает и своему, но есть другой ход: тоже своему, но в более выгодной позиции. Постепенно стараемся расширять обойму.

    Много вопросов по этому Евро. На сегодняшний день надо нам смотреть на корзину. Первые места, естественно, оказываются в первой корзине, но еще два лучших вторых места тоже туда попадают. Первая задача – попасть на Евро. Вторая – с какого места. Так что надо максимально готовиться и улучшать рейтинг

    Состав на игру с Кипром? Ничего не могу сказать. Но у нас экспериментов никогда нет. Исходим из соперника и состояния. Кипр играет по-другому, чем Шотландия», – сказал Черчесов.

    Как играет сборная России и почему нам скучно?

    Для выхода на Евро России осталось не проиграть на Кипре. Но есть и другая интрига

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 00:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +274

      playsh 8 минут назад

      Как говорится,команда сыграла настолько,насколько ей позволил соперник.
      Молодцы,но почевать на лаврах рановато.

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