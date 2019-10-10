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    Как играет сборная России и почему нам скучно?


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    10.10.2019 23:53
    Мы не можем привыкнуть к стабильности.

    Сборная России победила Шотландию (4:0) и практически обеспечила себе выход на Евро-2020. Основная часть матчей сыграна, практически все задачи решены. После семи игр четко понятно, в какой футбол играет Россия и что нам от нее ждать дальше.

    Основные принципы Черчесова

    • Все матчи квалификации, кроме Бельгии (вышли с пятью защитниками), Россия играла по схеме 4-2-3-1. Команда перестраивается на 4-4-2, когда не владеет мячом. Оба вингера опускаются ближе к крайним защитникам, а плеймейкер (обычно Головин) поднимается на линию к Дзюбе.

    Зачем это делается? Вингеры создают плотность на флангах, помогая обороняться. А Головин с Дзюбой мешают защитникам соперников начинать атаки, перекрывая линии передач.

    • Когда Россия с мячом, один из опорников (часто Оздоев) опускается на линию к защитникам. А те располагаются шире. Зачем так? Хороший первый пас Оздоева позволяет грамотно начинать атаки. А центральные защитники имеют больше пространства, чтобы продвигать мяч вперед, и страховку в лице опорника сзади.

    • Интересно, как Черчесов выбирает пару вингеров на матчи, исходя из уровня соперника. (Тут берем за скобки матч с Бельгией, где играли в другой схеме и стиле). Против шотландцев два раза выходили с парой, где один вингер более оборонительный (Жирков), а другой скорее нападающий (Ионов, Черышев).

    Против остальных соперников группы, которые были слабее, одновременно выходили два вингера, которые скорее атакующие, чем оборонительные: Черышев, Миранчуки, Ионов.

    Один из основных приемов по выходу из обороны в атаку – забросы на Дзюбу и Фернандеса. Этим объясняется игнор Чалова – он не такой мощный, как Дзюба, и не адаптирован к такой игре. И крепкая роль Кудряшова, который часто остается рядом с центральными защитниками и позволяет Фернандесу подниматься высоко в атаку.

    • Костяк сборной, сыгравший во всех матчах квалификации: Гильерме, Джикия, Фернандес, Дзюба. По одной игре пропустили, но тоже явный костяк: Семенов, Кудряшов, Жирков, Оздоев, Головин.

    Так почему скучно? Забивают же много

    Из-за стабильности. В результатах – ведь сборная в основном побеждает, а у нас уже на подсознании выработалась привычка критиковать команду. В подборе игроков – Черчесов редко вызывает новичков и совсем не экспериментирует с составом, даже против откровенно слабых соперников.

    Из-за консервативности в стиле. Одна схема, одни и те же маневры, которые описаны выше. Много забросов на Дзюбу и Фернандеса. А забросы – это толкотня, много брака и в целом не очень зрелищно.

    22 гола в семи матчах маскируют скучность сборной. Но давайте честно: уровень соперников позволяет забивать столько. Сборная Бельгии это подтверждает – у нее 28 забитых голов в семи играх.

    Больше всего после этих семи матчей радует (хоть нам из-за нее немного скучно) игровая стабильность России. Команда сама себе доказала, что способна регулярно обыгрывать команды ниже классом и не чудить.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
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