Дзюба обошел Павлюченко по голам за сборную России. До рекорда Кержакова 7 мячей

Капитан сборной России Артем Дзюба оформил дубль в матче 7-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии.

31-летний футболист забил 22-й и 23-й голы в составе национальной команды. Он вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров, обойдя Романа Павлюченко (21).

Чтобы догнать идущего вторым в рейтинге голеадоров российской сборной Владимира Бесчастных капитану нужно отличиться еще три раза.

От рекордсмена Александра Кержакова Дзюба пока отстает на семь мячей.

Дзюба выступает за сборную России с ноября 2011 года.

Нападающий провел 39 матчей в составе национальной команды.

Дзюба забил 8 голов в 7 матчах отбора Евро-2020. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира