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  • Дзюба обошел Павлюченко по голам за сборную России. До рекорда Кержакова 7 мячей

Дзюба обошел Павлюченко по голам за сборную России. До рекорда Кержакова 7 мячей

11 октября 2019, 00:27
13

Капитан сборной России Артем Дзюба оформил дубль в матче 7-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии.

31-летний футболист забил 22-й и 23-й голы в составе национальной команды. Он вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров, обойдя Романа Павлюченко (21).

Чтобы догнать идущего вторым в рейтинге голеадоров российской сборной Владимира Бесчастных капитану нужно отличиться еще три раза.

От рекордсмена Александра Кержакова Дзюба пока отстает на семь мячей.

  • Дзюба выступает за сборную России с ноября 2011 года.
  • Нападающий провел 39 матчей в составе национальной команды.

Дзюба забил 8 голов в 7 матчах отбора Евро-2020. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира

Источник: «100 бомбардиров»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Россия Павлюченко Роман Дзюба Артем Кержаков Александр Бесчастных Владимир
Комментарии (13)
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Черкизовский Кот
1570743585
39 игр и 23 гола. Впечатляющая статистика!
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underground_10
1570744615
Статистика класс.
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Сенситив
1570747338
недавно были речи, мол, бревно, полено, да зюбиньо - деревянный шлак! однако щас, Артёмка луччий в сборной бомбардир и капитан, вот как-то так...))
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нейтральныйкакникто
1570760594
Да только один мяч Павлюченко в 2008 году Голландцам стоит дороже всех этих 23 Дзюбиных , львиную долю которых он забил карликам в отборах.
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Play
1570774233
Поддержу предыдущего комментатора. Уровень нападающего судят не только по количеству голов, а, в большей степени, по важности. Павлюченко забивал Англии, Швеции, Голландии (извините, они сейчас просят, чтобы их называли Нидерландами), а Дзюба забивает Сан-Марино, Аравии и Шотландии, даже Кипру не забил, который еле-еле 1-0 дома обыграли. Где он был на ЧМ в матчах с Уругваем и Хорватией, выходил вообще на поле, вроде да, где он был в первом матче отбора с Бельгией? Гол с пенальти с Испанией? И что? Испания сама себя похоронила этой историей с Лоппетеги. Дзюба слабый нападающий, очень слабый, он забивает только когда ему позволяют это делать, почтальоны из Сан-Марино например, вчера пока у шотландцев были силы, они в первом тайме не дали ему ни одного мяча принять, во втором уже устали и посыпались. Ребят, снимите розовые очки, будут серьёзные матчи и вот тогда ищите Дзюба на поле и оценивайте его действия.
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portero
1570775104
статистика останется.....
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Kl0dus
1570788689
Помню как Кержаков над Дзюбой стебался по поводу того что тотзабил за сборную в то время как вратарь
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