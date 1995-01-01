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    Дзюба обошел Павлюченко по голам за сборную России. До рекорда Кержакова 7 мячей

    Капитан сборной России Артем Дзюба оформил дубль в матче 7-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии.

    31-летний футболист забил 22-й и 23-й голы в составе национальной команды. Он вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров, обойдя Романа Павлюченко (21).

    Чтобы догнать идущего вторым в рейтинге голеадоров российской сборной Владимира Бесчастных капитану нужно отличиться еще три раза.

    От рекордсмена Александра Кержакова Дзюба пока отстает на семь мячей.

    • Дзюба выступает за сборную России с ноября 2011 года.
    • Нападающий провел 39 матчей в составе национальной команды.

    Дзюба забил 8 голов в 7 матчах отбора Евро-2020. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира

    Источник: «100 бомбардиров»

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