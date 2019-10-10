Дзюба забил 8 голов в 7 матчах отбора Евро-2020. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира

Капитан сборной России Артем Дзюба оформил дубль в матче 7-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии.

В активе 31-летнего футболиста уже восемь голов в семи играх квалификации.

Это второй показатель в бомбардирской гонке турнира. Опережает россиянина только израильтянин Эран Захави, отличившийся 10 раз.

Дзюба оформил покер в матче с Сан-Марино, трижды забил в двух поединках с Шотландией и один мяч отправил в ворота Казахстана.