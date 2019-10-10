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    Дзюба забил 8 голов в 7 матчах отбора Евро-2020. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира

    Капитан сборной России Артем Дзюба оформил дубль в матче 7-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии.

    В активе 31-летнего футболиста уже восемь голов в семи играх квалификации.

    Это второй показатель в бомбардирской гонке турнира. Опережает россиянина только израильтянин Эран Захави, отличившийся 10 раз.

    Дзюба оформил покер в матче с Сан-Марино, трижды забил в двух поединках с Шотландией и один мяч отправил в ворота Казахстана.

    Источник: «Бомбардир»

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    10.10.2019 23:30
    Комментарии12
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      Рейтинг: +274

      playsh 20 минут назад

      Дзюба умница.Мне он напоминает нападающего сб. ФРГ Хорста Хрубеша, который в финале ЧЕ-1980г ткнул два мяча,прозвище было "чудовище,бьющее головой". Ветераны наверняка помнят.
      Артём такой же шкаф,мощный и настырный.А самое главное,чем больше у него получается,тем больше ему хочется.И называется это спортивная злость.Молодец

      0
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      Рейтинг: +2522

      атеист 1 час назад

      Не забываем про Головина и Фернандеса..! )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +274

      playsh > атеист 4 минуты назад

      Как можно,это же костяк команды.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2522

      атеист 1 час назад

      Дзюба - боец, это его огромный плюс! Где не хватает техники, добирает желанием и самоотдачей, сегодня - "красава"!!!! )))))

      5
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      Рейтинг: +602

      Сенситив 1 час назад

      наш капитан оформил в матче дубль - мастак!
      не подвела команда капитана, тоже двушка, как-то так...))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +274

      playsh > Сенситив 1 минуту назад

      Ты наш Маяковский.Ждём продолжений.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3641

      paracetamol 1 час назад

      Первый мяч хорош был. Победный!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1008

      ААМ 1 час назад

      Молодец. Так держать!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4221

      3a zenit 1 час назад

      стоит только выйти из свинарника и станешь уважаемым,почитаемым футболистом))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5359

      GoLenaStop 1 час назад

      Дзюба, ты - красавец!
      Только береги себя, не загоняйся, пусть молодые побегают!
      РОССИЯ!!!

      6
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      Рейтинг: +1007

      PUZIAKA 1 час назад

      А главное чувствует себя лидером. И вроде получается остальных за собой тащить. Видели, как он руками размахивая, в пресиинг всех звал? Красавчик, жалко, что поздновато раскрылся.

      8
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      Рейтинг: +35

      Brabus71 1 час назад

      Дзюба феерит...

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