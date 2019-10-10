«Вернусь более сильным»: Малком поблагодарил болельщиков за поддержку

Вингер «Зенита» Малком опубликовал в инстаграме пост с благодарностью в адрес болельщиков.
«Хотел бы поблагодарить всех вас за слова поддержки. Теперь сосредоточусь на восстановлении. Спасибо за добрые слова... Вернусь более сильным», – написал бразилец.
- Футболист перенес операцию на травмированном бедре.
- Его сроки восстановления составят два месяца.
- «Зенит» летом купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро плюс бонусы.
- Бразилец успел провести два матча. С 10 августа он не играет.
«Тайна, покрытая мраком». Что нужно знать о травме Малкома
Источник: Инстаграм Малкома