«Вернусь более сильным»: Малком поблагодарил болельщиков за поддержку

Вингер «Зенита» Малком опубликовал в инстаграме пост с благодарностью в адрес болельщиков.

«Хотел бы поблагодарить всех вас за слова поддержки. Теперь сосредоточусь на восстановлении. Спасибо за добрые слова... Вернусь более сильным», – написал бразилец.

Футболист перенес операцию на травмированном бедре.

Его сроки восстановления составят два месяца.

«Зенит» летом купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро плюс бонусы.

Бразилец успел провести два матча. С 10 августа он не играет.

«Тайна, покрытая мраком». Что нужно знать о травме Малкома