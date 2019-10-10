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    «Вернусь более сильным»: Малком поблагодарил болельщиков за поддержку

    Вингер «Зенита» Малком опубликовал в инстаграме пост с благодарностью в адрес болельщиков.

    «Хотел бы поблагодарить всех вас за слова поддержки. Теперь сосредоточусь на восстановлении. Спасибо за добрые слова... Вернусь более сильным», – написал бразилец.

    • Футболист перенес операцию на травмированном бедре.
    • Его сроки восстановления составят два месяца.
    • «Зенит» летом купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро плюс бонусы.
    • Бразилец успел провести два матча. С 10 августа он не играет.

    «Тайна, покрытая мраком». Что нужно знать о травме Малкома

    text

    Публикация от text (@malcomoliveira_97)

    Источник: Инстаграм Малкома

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