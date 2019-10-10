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«Вернусь более сильным»: Малком поблагодарил болельщиков за поддержку

10 октября 2019, 21:45
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Вингер «Зенита» Малком опубликовал в инстаграме пост с благодарностью в адрес болельщиков.

«Хотел бы поблагодарить всех вас за слова поддержки. Теперь сосредоточусь на восстановлении. Спасибо за добрые слова... Вернусь более сильным», – написал бразилец.

  • Футболист перенес операцию на травмированном бедре.
  • Его сроки восстановления составят два месяца.
  • «Зенит» летом купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро плюс бонусы.
  • Бразилец успел провести два матча. С 10 августа он не играет.

«Тайна, покрытая мраком». Что нужно знать о травме Малкома

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Публикация от text (@malcomoliveira_97)

Источник: Инстаграм Малкома
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (1)
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Иван Петров 1986
1570771921
Как - то не очень ты хочешь возвращаться.
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