«Тайна, покрытая мраком». Что нужно знать о травме Малкома

У нас есть вопросы к «Зениту».

10 августа бразилец получил травму в игре с «Динамо», выйдя на замену. Изначально клуб не называл сроков восстановления Малкома. Через неделю внес ясность: «Футболист пропустит три-четыре недели». Спустя день в программе на «Матч ТВ» сообщили, что Малком вылетел на шесть недель, сославшись на источник в клубе

30 августа Малком уже тренировался индивидуально. 20 сентября его вызвали в олимпийскую сборную Бразилии.

Но сегодня стало известно, что Малком перенес операцию на бедре и пропустит еще два месяца. То есть в официальных матчах «Зенита» мы увидим его только весной, после зимнего перерыва.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 10, 2019

Что говорят о травме?

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал:

«Травма называется «повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра». Это медицинский термин, а если говорить простым языком – это повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги. Если усугубить травму, можно поставить под серьезную угрозу спортивную карьеру игрока».

Артем Дзюба: «Он пока не тренируется с командой, все остальное – тайна, покрытая мраком. У него очень неприятная травма, редкая для футбола».

Бывший врач сборной России и «Спартака» Юрий Васильков:

«Проблема в том, что там плохое кровоснабжение. Лечение занимает где-то 2–2,5 месяца. Очень кропотливое. Это и физиотерапевтические процедуры, и лечебный массаж, и электростимуляция. Если форсировать восстановление, может быстро произойти рецидив».

Сам Малком: «У меня деликатная травма – болит один-два дня, после чего все приходит в норму, я не чувствую боли, могу двигаться нормально. Но стоит ударить чуть сильнее, болевые ощущения возвращаются. Поэтому приходится много заниматься в тренажерном зале, делать кучу упражнений на растяжку, чтобы укрепить мышцы».

Вопросы к «Зениту»

1) Почему травму Малкома так тщательно скрывают?

2) Почему операцию решили сделать только спустя два месяца?

3) Знали ли в клубе об этих проблемах до подписания контракта? Насколько тщательно был проведен медосмотр?

4) Стал бы клуб платить 40 миллионов, зная о проблемах игрока?

Три важных факта

• За «Зенит» Малком сыграл всего 62 минуты. В месяц футболист зарабатывает около 500 тысяч евро.

• «Зенит» заплатил за игрока 40 миллионов евро. Трансфер вошел в тройку самых дорогих в истории чемпионата России.

• По данным transfermarkt, до «Зенита» Малком лишь дважды травмировался за всю профессиональную карьеру – в сентябре и декабре прошлого года, играя за «Барселону». Оба раза бразилец пропустил всего по месяцу. В первый раз Малком порвал связки, во второй – вывихнул лодыжку.

Что мы писали о трансфере Малкома, когда он только приехал в Россию:

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