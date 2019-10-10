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    «Тайна, покрытая мраком». Что нужно знать о травме Малкома


    2.5
    Голосов: 2
    Сегодня, 18:41
    У нас есть вопросы к «Зениту».

    10 августа бразилец получил травму в игре с «Динамо», выйдя на замену. Изначально клуб не называл сроков восстановления Малкома. Через неделю внес ясность: «Футболист пропустит три-четыре недели». Спустя день в программе на «Матч ТВ» сообщили, что Малком вылетел на шесть недель, сославшись на источник в клубе

    30 августа Малком уже тренировался индивидуально. 20 сентября его вызвали в олимпийскую сборную Бразилии.

    Но сегодня стало известно, что Малком перенес операцию на бедре и пропустит еще два месяца. То есть в официальных матчах «Зенита» мы увидим его только весной, после зимнего перерыва.

    Что говорят о травме?

    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал:

    «Травма называется «повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра». Это медицинский термин, а если говорить простым языком – это повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги. Если усугубить травму, можно поставить под серьезную угрозу спортивную карьеру игрока».

    Артем Дзюба: «Он пока не тренируется с командой, все остальное – тайна, покрытая мраком. У него очень неприятная травма, редкая для футбола».

    Бывший врач сборной России и «Спартака» Юрий Васильков:

    «Проблема в том, что там плохое кровоснабжение. Лечение занимает где-то 2–2,5 месяца. Очень кропотливое. Это и физиотерапевтические процедуры, и лечебный массаж, и электростимуляция. Если форсировать восстановление, может быстро произойти рецидив».

    Сам Малком: «У меня деликатная травма – болит один-два дня, после чего все приходит в норму, я не чувствую боли, могу двигаться нормально. Но стоит ударить чуть сильнее, болевые ощущения возвращаются. Поэтому приходится много заниматься в тренажерном зале, делать кучу упражнений на растяжку, чтобы укрепить мышцы».

    Вопросы к «Зениту»

    1) Почему травму Малкома так тщательно скрывают?

    2) Почему операцию решили сделать только спустя два месяца?

    3) Знали ли в клубе об этих проблемах до подписания контракта? Насколько тщательно был проведен медосмотр?

    4) Стал бы клуб платить 40 миллионов, зная о проблемах игрока?

    Три важных факта

    • За «Зенит» Малком сыграл всего 62 минуты. В месяц футболист зарабатывает около 500 тысяч евро.

    • «Зенит» заплатил за игрока 40 миллионов евро. Трансфер вошел в тройку самых дорогих в истории чемпионата России.

    • По данным transfermarkt, до «Зенита» Малком лишь дважды травмировался за всю профессиональную карьеру – в сентябре и декабре прошлого года, играя за «Барселону». Оба раза бразилец пропустил всего по месяцу. В первый раз Малком порвал связки, во второй – вывихнул лодыжку.

    Что мы писали о трансфере Малкома, когда он только приехал в Россию:

    Переход Малкома убьет интригу в РПЛ и усилит требования к «Зениту»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: AFLO/Global Look Press
    Рейтинг: 2.5 Голосов: 2
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +591

      Сенситив 1 час назад

      проплата в сорок лямов, не играет - травма, ВСЁ енто пустяк,
      а вот десятку лямов евро уж отмыли по карманам, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +2050

      raritet 1 час назад

      Кстати, судя по фото, на футболиста не похож. Больше на актера бразильских дешевых сериалов. Вот когда приходил Халк, то сразу было видно- это атлет, а когда выходил на поле этот человек, то сразу включались сравнения с Халком. Первая мысль была: И за что платили такие деньги?

      0
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      Рейтинг: +387

      Portoz 1 час назад

      похоже зинаиду нае...ли

      0
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      Рейтинг: +309

      бочаров 2 часа назад

      Про чё бы Вы не писали у нас надо получить откат, вот кто то и получает гос.деньгами.

      2
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      Рейтинг: +7111

      Skull_Boy 2 часа назад

      Только полные идиоты подписывают игрока зная, что он поломанный и почему то я не удивлен, что Эвертон в последний момент отозвал свое предложение и тем самым ИДИОТЫ нашлись именно в России

      3
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      Рейтинг: +882

      Джой > Skull_Boy 1 час назад

      После мед.осмотра и отозвали.

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