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    Дзюба подписал рекламный контракт с «Газпромбанком». Его стоимость оценивается в 30-50 миллионов рублей

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подписал рекламное соглашение с «Газпромбанком».

    «Газпромбанк запустил рекламную кампанию с участием капитана cборной России по футболу Артема Дзюбы для продвижения нового вклада «Чемпионский». Федеральная кампания включает в себя продвижение в интернете. Кроме того, в Санкт-Петербурге запланирована наружная реклама, а рекламные ролики с участием нападающего петербургского «Зенита» будут транслироваться по радио и на канале «Матч ТВ», – сообщает пресс-служба банка.

    Эксперт по спортивному маркетингу Филипп Орлов назвал примерную стоимость соглашения.

    «Я думаю, что контракт Газпромбанка с Артемом Дзюбой будет стоить где-то от 30 до 50 млн рублей», – сказал он, передает «Рейтинг букмекеров».

    • В текущем сезоне РПЛ Дзюба сыграл 12 матчей, забил пять голов и отдал шесть ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

    Источник: сайт «Газпромбанка»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1025

      Александр52 7 минут назад

      Шарашгазпроммонтаж

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4102

      ivan-football-fan 35 минут назад

      У нас Горбачёв пиццу рекламирвал... Так чего уж тут про Зюбу ...
      Вот ... только...финансовые ли продукты ему "к лицу"?
      Про бабло надо говорить тем персонажам, у кого "лицо умное" )))
      Такое впечатление, что Зюбе лучше с его рожей рекламировать шанцевый инструмент)))
      Ну...посудите сами - что лучше "на слух":
      "Овердврафт от Артёмки"
      или
      " Лом от Зубиньо"?))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +526

      moskowcity-petrv 43 минуты назад

      Кредиты будет впаривать и кэшбэком манить)

      0
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      Рейтинг: +1507

      Axe111 1 час назад

      Цирк дешевенький

      0
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      Рейтинг: +503

      Я - легенда 1 час назад

      И это, дорогие друзья, к вопросу о том, как полезно быть популярным. Мы всё, каждый из нас, можем не хотеть славы - и это нормально. Но когда ты становишься известным - то тебе со всех сторон начинают поступать весьма выгодные предложения, просто потому что твоя личность многим знакома. Так что популярность, как ни крути, дельная штука.

      1
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      Рейтинг: +1937

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Лучше бы эмблему Спартак, на ней лицо Федуна и Карпова, и рядом подпись "Проверено мной".
      Во бабла бы зырубил =)))

      -1
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      Рейтинг: +205

      Alex-96 1 час назад

      Скоро увидим свежую рекламу, как Артем пошел потреб-кредит на новый айфон в банк брать)))

      1
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      Рейтинг: +1937

      ухоженный крокодил 2 часа назад

      Не здесь, даже я чую отмыв лаве!
      Запустите Барриоса, он еще не так много заработал + налоги с него, а играет за двоих.

      1
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      Рейтинг: +4210

      3a zenit 2 часа назад

      фортануло пацану,в волну попал.

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      Рейтинг: -56

      Аденн 2 часа назад

      пистец газпромбанку.

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