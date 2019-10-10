Дзюба подписал рекламный контракт с «Газпромбанком». Его стоимость оценивается в 30-50 миллионов рублей

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подписал рекламное соглашение с «Газпромбанком».

«Газпромбанк запустил рекламную кампанию с участием капитана cборной России по футболу Артема Дзюбы для продвижения нового вклада «Чемпионский». Федеральная кампания включает в себя продвижение в интернете. Кроме того, в Санкт-Петербурге запланирована наружная реклама, а рекламные ролики с участием нападающего петербургского «Зенита» будут транслироваться по радио и на канале «Матч ТВ», – сообщает пресс-служба банка.

Эксперт по спортивному маркетингу Филипп Орлов назвал примерную стоимость соглашения.

«Я думаю, что контракт Газпромбанка с Артемом Дзюбой будет стоить где-то от 30 до 50 млн рублей», – сказал он, передает «Рейтинг букмекеров».