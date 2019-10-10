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  • Дзюба подписал рекламный контракт с «Газпромбанком». Его стоимость оценивается в 30-50 миллионов рублей

Дзюба подписал рекламный контракт с «Газпромбанком». Его стоимость оценивается в 30-50 миллионов рублей

10 октября 2019, 16:18
10

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подписал рекламное соглашение с «Газпромбанком».

«Газпромбанк запустил рекламную кампанию с участием капитана cборной России по футболу Артема Дзюбы для продвижения нового вклада «Чемпионский». Федеральная кампания включает в себя продвижение в интернете. Кроме того, в Санкт-Петербурге запланирована наружная реклама, а рекламные ролики с участием нападающего петербургского «Зенита» будут транслироваться по радио и на канале «Матч ТВ», – сообщает пресс-служба банка.

Эксперт по спортивному маркетингу Филипп Орлов назвал примерную стоимость соглашения.

«Я думаю, что контракт Газпромбанка с Артемом Дзюбой будет стоить где-то от 30 до 50 млн рублей», – сказал он, передает «Рейтинг букмекеров».

  • В текущем сезоне РПЛ Дзюба сыграл 12 матчей, забил пять голов и отдал шесть ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

Источник: сайт «Газпромбанка»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (10)
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3a zenit
1570714667
фортануло пацану,в волну попал.
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Alex-96
1570715380
Скоро увидим свежую рекламу, как Артем пошел потреб-кредит на новый айфон в банк брать)))
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Я - легенда
1570718332
И это, дорогие друзья, к вопросу о том, как полезно быть популярным. Мы всё, каждый из нас, можем не хотеть славы - и это нормально. Но когда ты становишься известным - то тебе со всех сторон начинают поступать весьма выгодные предложения, просто потому что твоя личность многим знакома. Так что популярность, как ни крути, дельная штука.
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Axe111
1570718540
Цирк дешевенький
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moskowcity-petrv
1570719581
Кредиты будет впаривать и кэшбэком манить)
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Александр52
1570721719
Шарашгазпроммонтаж
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Dizgen
1570722498
Дерево будет гореть в газовой горелке))
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Ссппааррттаакк
1570729852
Рекламировал бы Бревна для срубов. Толку больше.
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Garrincha58
1570732129
по стопам Гармаша пошёл, ему чёли бабок не хватает? что для него 50 лямов рубликов его месячный оклад наверное
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paracetamol
1570740486
Нормальный ход. Все так делают. Знаменитости.
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