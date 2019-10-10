Пьянич: «Надеюсь, «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал о задачах команды на нынешний сезон.

«Мы заслуженно победили «Интер» и наконец вернулись на первое место. Наша команда лучшая в Италии. С воскресенья мы находимся на вершине турнирной таблицы, где и должны быть.

Наша цель – выиграть все трофеи, так как «Ювентус» – один из трех-четырех лучших клубов мира. Мы ставим такую цель ежегодно. Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов. Надеюсь, что удастся поднять данный трофей над головой уже в этом сезоне», – сказал Пьянич.