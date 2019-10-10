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  • Пьянич: «Надеюсь, «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне»

Пьянич: «Надеюсь, «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне»

10 октября 2019, 08:25
8

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал о задачах команды на нынешний сезон.

«Мы заслуженно победили «Интер» и наконец вернулись на первое место. Наша команда лучшая в Италии. С воскресенья мы находимся на вершине турнирной таблицы, где и должны быть.

Наша цель – выиграть все трофеи, так как «Ювентус» – один из трех-четырех лучших клубов мира. Мы ставим такую цель ежегодно. Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов. Надеюсь, что удастся поднять данный трофей над головой уже в этом сезоне», – сказал Пьянич.

  • В воскресенье «Ювентус» в гостях обыграл «Интер» со счетом 2:1.
  • Туринцы восемь раз подряд становились победителями Серии А.
  • ЛЧ в последний раз команда выигрывала в 1996 году.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Лига чемпионов Ювентус Пьянич Миралем
Комментарии (8)
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Dizayner
1570686588
надеяться тоже нужно, но главное играть нужно подобающе, а не валять дурака
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Стаz
1570698499
Уже пора, почти четверть века не выигрывали
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Dosya85
1570701028
Ждем динарку со словами, юве никогда не выиграет ЛЧ))
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Санёк 17
1570710878
Юве планируют взять ЛЧ,а херселона даже не мечтает)))
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