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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Пьянич: «Надеюсь, «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне»

    Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал о задачах команды на нынешний сезон.

    «Мы заслуженно победили «Интер» и наконец вернулись на первое место. Наша команда лучшая в Италии. С воскресенья мы находимся на вершине турнирной таблицы, где и должны быть.

    Наша цель – выиграть все трофеи, так как «Ювентус» – один из трех-четырех лучших клубов мира. Мы ставим такую цель ежегодно. Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов. Надеюсь, что удастся поднять данный трофей над головой уже в этом сезоне», – сказал Пьянич.

    • В воскресенье «Ювентус» в гостях обыграл «Интер» со счетом 2:1.
    • Туринцы восемь раз подряд становились победителями Серии А.
    • ЛЧ в последний раз команда выигрывала в 1996 году.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 08:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1225

      Dizayner 1 час назад

      надеяться тоже нужно, но главное играть нужно подобающе, а не валять дурака

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