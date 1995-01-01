Главные новости дня. Пиоли – новый главный тренер «Милана», Моуринью ждет предложений из АПЛ

Казань войдет в число кандидатов на проведение финала Лиги Европы в 2023 году.

Мусаев: «Если Сорокин не начнет играть в «Рубине», то заберем его уже зимой».

Уткин поддержал кандидатуру Газзаева на пост главного тренера «Динамо», опубликовав фото лысой обезьяны.

«СЭ»: «Спартак» поставил перед Тедеско задачу выхода в еврокубки по итогам сезона.

Моуринью отказался возглавить «Лион». Португалец ждет предложений из Англии.

Генеральный директор «Черноморца» сложил с себя депутатские полномочия. Он сбил ребенка и скрылся с места ДТП.

Гвардиола: «Я уйду из «Ман Сити», если мы перестанем добиваться желаемого результата».

Пиоли – новый главный тренер «Милана».

7 незаметных героев этого сезона