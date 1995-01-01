Главные новости дня. Пиоли – новый главный тренер «Милана», Моуринью ждет предложений из АПЛ

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Мусаев: «Если Сорокин не начнет играть в «Рубине», то заберем его уже зимой».
Уткин поддержал кандидатуру Газзаева на пост главного тренера «Динамо», опубликовав фото лысой обезьяны.
«СЭ»: «Спартак» поставил перед Тедеско задачу выхода в еврокубки по итогам сезона.
Моуринью отказался возглавить «Лион». Португалец ждет предложений из Англии.
Генеральный директор «Черноморца» сложил с себя депутатские полномочия. Он сбил ребенка и скрылся с места ДТП.
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