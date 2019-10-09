Уткин поддержал кандидатуру Газзаева на пост главного тренера «Динамо», опубликовав фото лысой обезьяны

Журналист и блогер Василий Уткин в инстаграме выразил поддержку кандидатуре Валерия Газзаева, которого могут назначить главным тренером московского «Динамо».

«И конечно, я всячески поддерживаю кандидатуру Валерия Газзаева на пост главного тренера Динамо», – написал Уткин, опубликовав фото лысого уакари.

Лысый уакари – вид приматов Нового Света из семейства саковых. Его особо заметным признаком является красное безволосое лицо, а ареал охватывает северо-запад Южной Америки.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин одобрил идею возвращения Газзаева к тренерской работе.

5 октября руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова .

. Последним клубом Газзаева была «Алания», которую он покинул в 2013 году.

На выборах 2016 года прошел в Госдуму VII созыва. Является заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту.