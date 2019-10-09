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    Уткин поддержал кандидатуру Газзаева на пост главного тренера «Динамо», опубликовав фото лысой обезьяны

    Журналист и блогер Василий Уткин в инстаграме выразил поддержку кандидатуре Валерия Газзаева, которого могут назначить главным тренером московского «Динамо».

    «И конечно, я всячески поддерживаю кандидатуру Валерия Газзаева на пост главного тренера Динамо», – написал Уткин, опубликовав фото лысого уакари.

    Лысый уакари – вид приматов Нового Света из семейства саковых. Его особо заметным признаком является красное безволосое лицо, а ареал охватывает северо-запад Южной Америки.

    Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин одобрил идею возвращения Газзаева к тренерской работе.

    • 5 октября руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова.
    • Последним клубом Газзаева была «Алания», которую он покинул в 2013 году.
    • На выборах 2016 года прошел в Госдуму VII созыва. Является заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту.

    text

    Публикация от text (@realradioutkin)

    Источник: инстаграм Василия Уткина

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    Сегодня, 13:43
    Комментарии12
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      Рейтинг: +40

      fedser 2 минуты назад

      опять нажрался...

      0
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      Рейтинг: +508

      MichelWB 7 минут назад

      Селфи, чё ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4169

      ivany4 7 минут назад

      Сколько этот жирный селезень платит бомбардиру, чтоб его словесные испражнения тут публиковали???

      1
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      ...
      Рейтинг: +807

      acor94 > ivany4 2 минуты назад

      Бомбардир сам ему платит, что ВЕЛИКИЙ позволил им печатать его слова.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      Киркинитидец 8 минут назад

      яка гарна!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +923

      Киркинитидец > Киркинитидец 8 минут назад

      gbyljcs

      0
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      Рейтинг: +7549

      parevg 11 минут назад

      Пускай пес сначала усы сбреет

      0
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      Рейтинг: +1635

      Борат 16 минут назад

      мы тоже поддерживаем!
      глядишь он и динамо пустит по стопам алании)))

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      Рейтинг: +508

      MichelWB > Борат 4 минуты назад

      По какому пути, по тому когда он первый раз руководил Аланией или второй?

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      Рейтинг: +923

      Киркинитидец 16 минут назад

      а на кого она похоже? на Васю или на Валеру?

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      Рейтинг: +508

      MichelWB > Киркинитидец 6 минут назад

      Судя по тому что нет усов, это не Валера.

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      Рейтинг: +923

      Киркинитидец 18 минут назад

      утя-утятя...так их мочи макак!

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