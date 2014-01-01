Мусаев: «Если Сорокин не начнет играть в «Рубине», то заберем его уже зимой»

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о трансфере защитника Егора Сорокина из «Рубина», который играет в казанском клубе на правах аренды.

– В последний день трансферного окна «Краснодар» подписал Сорокина, но оставил его в «Рубине» на правах аренды до конца сезона. Почему?

– Учитывая ужесточение лимита, мы приобрели качественного футболиста с российским паспортом на дефицитную позицию. Но с наскока выиграть конкуренцию в центре обороны у Мартыновича, Спайича и Фьолусона было бы трудно. Ребята сыгранные, хорошо понимают друг друга. Вводить Сорокина в пожарном порядке в состав тоже неправильно. Решили — пусть спокойно пройдет с «Краснодаром» сборы, поймет наши требования.

– Вы с Сорокиным на эту тему говорили?

– Конечно. Егор все понял. Я объяснил, что в Казани у него будет стабильная игровая практика. Мы и подумать не могли, что «Рубин», продав нам защитника, тут же усадит его в запас! То, что происходит, нас категорически не устраивает. Если ситуация не изменится, заберем Сорокина уже зимой, – сказал Мусаев.