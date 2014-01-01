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    Мусаев: «Если Сорокин не начнет играть в «Рубине», то заберем его уже зимой»

    Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о трансфере защитника Егора Сорокина из «Рубина», который играет в казанском клубе на правах аренды.

    – В последний день трансферного окна «Краснодар» подписал Сорокина, но оставил его в «Рубине» на правах аренды до конца сезона. Почему?

    – Учитывая ужесточение лимита, мы приобрели качественного футболиста с российским паспортом на дефицитную позицию. Но с наскока выиграть конкуренцию в центре обороны у Мартыновича, Спайича и Фьолусона было бы трудно. Ребята сыгранные, хорошо понимают друг друга. Вводить Сорокина в пожарном порядке в состав тоже неправильно. Решили — пусть спокойно пройдет с «Краснодаром» сборы, поймет наши требования.

    – Вы с Сорокиным на эту тему говорили?

    – Конечно. Егор все понял. Я объяснил, что в Казани у него будет стабильная игровая практика. Мы и подумать не могли, что «Рубин», продав нам защитника, тут же усадит его в запас! То, что происходит, нас категорически не устраивает. Если ситуация не изменится, заберем Сорокина уже зимой, – сказал Мусаев.

    • В этом сезоне Сорокин сыграл за «Рубин» в РПЛ восемь матчей.
    • 2 сентября «Краснодар» объявил о трансфере Сорокина.
    • 23-летний футболист заключил с южанами пятилетний контракт.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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