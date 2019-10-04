7 незаметных героев этого сезона

Они блистают, а мы их не замечаем.

Новый Энди Коул из «Борнмута»

Два главных открытия старта АПЛ: Тэмми Абрахам и Теему Пукки. Про Абрахама и так уж много сказано, взлет Пукки мы уже освещали. Эти двое заслонили еще одного игрока, который в этом сезоне вышел на новый уровень – Каллума Уилсона из «Борнмута».

В восьми матчах Уилсон забил пять голов и отдал одну голевую. Его вызвали в сборную Англии, а «МЮ» сделал его основной целью на зиму вместе с Манджукичем.

Уилсон долго шел к признанию. Он начинал с низших английских дивизионов. В 22 года играл в третьей лиге (стал ее лучшим бомбардиром), перешел в «Борнмут», зажег в Чемпиошипе (33 голевых действия в 43 матчах) и вместе с командой вышел в АПЛ.

В Премьер-лиге он мощно стартовал: четыре гола в шести матчах. Но порвал кресты и вылетел на полгода. Восстановился и через девять месяцев снова разорвал крестообразные связки – уже на другой ноге.

Но к сезону-18/19 вернулся и выдал лучший год в истории. В прошлом сезоне в 30 матчах он забил 14 голов и отдал 10 голевых. Больше, чем Мане, Варди, Кейн и Сон.

Уилсона сравнивают с Энди Коулом. За киллерскую игру в штрафной, умные открывания и умение играть на команду.

twit text — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) October 4, 2019

Долго не могли раскрыться, но зажгли в этом сезоне в Испании

Три лучших бомбардира Ла Лиги прямо сейчас: Карим Бензема, Жерар Морено, Лорен Морон – все забили по шесть голов.

Морон забил больше половины голов «Бетиса» в этом сезоне (всего у команды 11 забитых). В прошлом году он настрелял столько же, только в 33 играх. Летом его могли продать, но новый тренер Руби доверился Лорену.

«Все было плохо, я не знал, где буду играть в новом сезоне. Клуб хотел подписать нового нападающего. Но пришел Руби, который вселил в меня уверенность в первом же разговоре. Доверие тренерского штаба сильно преобразило меня.

Летом я мог переехать в Россию. Предложение пришло в последнюю минуту летнего окна, оно было очень хорошим, и я всерьез его рассматривал. Это была очень хорошая возможность для меня. Моя подруга сказала, чтобы мы собирались в Москву, но интуиция подсказала остаться здесь. Я не хотел покидать «Бетис», я люблю этот клуб».

twit text — bet365_es (@bet365_es) October 4, 2019

Летом 2015-го «Вильярреал» продал воспитанника Жерара Морено в «Эспаньол» за 1.5 миллиона евро. Там Морено сразу заиграл: 7, 13 и 16 голов в трех сезонах. Летом 2018-го «Вильярреал» признал ошибку и вернул Морено. Правда, пришлось заплатить 20 миллионов.

В первом сезоне Морено отыграл средне – забил восемь мячей. Зато зажег в этом: шесть голов и две голевые в восьми играх. И сразу получил признание – его впервые в карьере вызвали в сборную Испании.

Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха нахваливает нападающего: «Он блестяще начал этот сезон. Он очень преданный командный игрок. Морено трудится на команду и ставит результат матча выше индивидуальных достижений».

В чемпионате рядом с Левадовски и Санчо, в сборной – вместо Мбаппе

Плеа – лучший в Бундеслиге по системе гол+пас после Левандовски и Санчо: у него четыре гола и четыре голевые в семи матчах. Плюс его вызвали в сборную Франции на ближайшие матчи. Внимание: вместо получившего травму Мбаппе.

Плеа – центральный нападающий и в последних трех сезонах забивал как минимум десять голов. В Германии он второй год – летом 2018-го перешел из «Ниццы».

Предыдущий тренер «Боруссии Менхенгладбах» Дитер Хеккинг говорил о Плеа: «У Алассана много выдающихся качеств: он сильный, трудолюбивый и очень опасный в чужой штрафной».

Нынешний коуч «Гладбаха» Марко Розе: «Алассан – лучший игрок для меня, я его очень люблю. У него есть качества, которые очень редко встретишь у футболиста».

Сам Плеа говорит, что многим в футболе обязан двум людям: Клоду Пюэлю (тренировал его в «Лионе» и перевел в центр нападения) и Марио Балотелли (играли вместе в «Ницце»):

«Балотелли много говорил со мной, и я многим обязан ему. На тренировках мы всегда работали вместе. Она дал мне много важных советов».

twit text — Spor Arena (@sporarena) October 8, 2019

Трудяга из Серии А

В шести матчах за «Брешию» Альфредо Доннарумма (не родственник вратаря из «Милана») забил четыре гола. Доннарумме 28, но этот сезон – его первой в Серии А. В последних двух он блистал во второй лиге – за два сезона забил 46 голов.

Лучше всего о стиле игры Доннаруммы рассказывает он сам:

«Часто говорят, что форварды не могут хорошо взаимодействовать из-за соперничества, но для меня это никогда не было так. Во время игры я всегда много двигаюсь, стараюсь открыть пространство для всей команды и других нападающих. Если мой партнер делает успехи, я буду этому только рад.

Думать быстрее других, способность предвидеть развитие игры – это фундаментальные вещи. При игре в атаке у вас должна быть интуиция: я всегда стараюсь сначала прочитать ситуацию, чтобы получить то небольшое преимущество, которое может ее изменить. Если вы успеете к мячу раньше других, вы победите.

Я не обладаю физическими данными, как у других нападающих, но футбол состоит из многих других вещей.Для меня не проблема вернуться в защиту или помочь плеймейкеру. В современном футболе нужно быть цельным и старательным, нужно уметь делать все понемногу».

twit text — Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) February 28, 2019

Два скромных героя старта Лиги 1

Лучший бомбардир и главное открытие французского чемпионата – Виктор Осимхен, у него 7+2 в 9 матчах. Мы писали материал об этом 20-летнем пареньке.

Два других незнакомых имени в таблице бомбардиров – Дарио Бенедетто (5 голов) и Хабиб Диалло (6 голов).

Этим летом в «Марсель» пришел Виллаш-Боаш и сразу же заявил, что Бенедетто – главная трансферная цель клуба. Нападающего купили перед самым закрытием окна. И сейчас точно рады этому – у Бенедетто пять голов в девяти матчах и важнейшая роль в команде.

В первом сезоне за «Бока Хуниорс» Бенедетто настрелял 21 гол в 25 играх и сделал команду чемпионом страны. Следующий сезон начал так: 15 матчей, 13 голов, 6 ассистов. И выиграл конкуренцию в сборной у Игуаина и Агуэро.

Но порвал кресты и вылетел до конца сезона. Восстанавливался 10 месяцев, потом еще полгода набирал форму. В последнем сезоне за «Боку» забил всего два гола в чемпионате. Казалось, что травма сгубила карьеру. Но Бенедетто решился на переезд в Европу (сейчас ему 29 лет) и снова доказал, что он в порядке.

twit text — le10sport (@le10sport) October 4, 2019

В прошлом сезоне «Метц» играл в Лиге 2. Главным игроком команды был Хабиб Диалло – он забил 26 голов в 37 матчах и вывел команду в высшую лигу.

Новый сезон команда начала ужасно – последнее место, восемь очков в девяти играх. Единственное светлое пятно – Хабиб Диалло: из восьми голов команды он забил шесть.

Причем у Диалло сумасшедшая реализация – в матчах, которых забивал, он нанес всего 15 ударов. Из них шесть были реализованы.

Сенегалец – мощный нападающим, который классно ведет единоборства, мощно выпрыгивает, а его главное качество – голевое чутье: мячи как будто сами отскакивают в те зоны, где он находится.

twit text — OptaJean (@OptaJean) September 25, 2019

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Во Франции новый лидер, о котором вы не знаете. Он забивает больше всех, но успел проиграть 0:6

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