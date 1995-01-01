Во Франции новый лидер, о котором вы не знаете. Он забивает больше всех, но успел проиграть 0:6

«Анжер» уже догнал «ПСЖ» по очкам.

Перед новым сезоном Лиги 1 выделялись четыре фаворита – «ПСЖ», «Монако», «Лион» и «Марсель». Ни у кого не было сомнений, что чемпионат снова выиграют парижане, но именно основными конкурентами считались три других клуба. «Анжер» в списке претендентов на чемпионство шел пятым с конца с умопомрачительным коэффициентом 751,0 у букмекеров.

Прошло семь туров. «Анжер» гордо располагается на втором месте, уступая «ПСЖ» лишь по разнице мячей. Пять побед из семи, 15 забито, 10 пропущено.

Вкратце о том, что нужно знать о новом лидере французского чемпионата.

• Общая стоимость его состава – почти 68 миллионов евро. И для Франции это не так уж много – только у пяти команд стоимость еще ниже. По меркам, например, РПЛ дороже состав даже у московского «Динамо».

• В гостях из трех матчей «Анжер» выиграл лишь один, при этом еще и слетев аж 0:6 «Лиону», хотя там и есть вопросы по пропущенным голам к голкиперу Бютелю. Дома же команда бесподобна – четыре победы с общим счетом 12:2.

• «Анжер» забивает чаще всех – 15 голов. Правда, чаще него пропускают только четыре клуба, но это из-за разгрома от «Лиона». Три игры «Анжер» отыграл всухую, еще в трех пропустил в общей сложности четырежды.

• Отличительная способность «Анжера» – забивать сразу несколько голов за небольшой промежуток времени. «Бордо» уступали 0:1, но всего за 18 минут забили трижды и победили. С «Сент-Этьеном» держалось 1:1, а затем вышел форвард Казимир Нинга и оформил хет-трик за 11 минут. В последнем туре против «Тулузы» голов не было почти до конца матча, а затем на 88-й и 90-й забил вышедший на замену Рашид Алиуи.

Особенно первый гол Алиуи был прекрасен.

На видео – на 2:11:

• Иногда «Анжеру» фартит. Например, победный гол с «Дижоном» сам себе забил соперник, причем получилось очень смешно.

• В каждом туре новый герой – то Нинга, то Алиуи, с «Бордо» 1+1 сделал Рен-Аделаид, которого продали за большие деньги в «Лион», точно так же голом и пасом отметился Перейра Лаже. С «Метцем» вообще забивали и ассистировали шесть разных футболистов. Отметить стоит и защитника Исмаэля Траоре – не во всех матчах он сыграл, но по среднему количеству перехватов идет в лиге четвертым.

• Каких-то особенных статистических показателей у «Анжера» нет. Напротив, реже мячом в лиге владеет только «Ним», по точности передач «Анжер» – пятый с конца. Но при этом клуб реже остальных (даже «ПСЖ»!) допускает удары по своим воротам. А желтые карточки реже «Анжера» получают только футболисты «Тулузы» и «Лилля», но эти команды, в отличие от «Анжера», не смогли обойтись без удалений.

• «Анжер» проводит пятый подряд сезон в Лиге 1. Три года назад он финишировал девятым, с тех пор не поднимался выше, занимая 12-14 места. В предыдущие сезоны за первые семь туров клуб набирал не меньше восьми очков, без особых срывов шел по дистанции и укрепился в статусе середняка.

• Тренирует «Анжер» 52-летний Стефан Мулин, он не слишком известен за пределами Франции, на родине его знают как экс-игрока этого клуба и во главе его уже не представляют другого тренера. Мулин работает в «Анжере» с 2005-го – шесть лет возглавлял резервную команду, потом переключился на главную. Результат – выход за несколько сезонов из Лиги 2 и укрепление в элите французского футбола.

«У нас 17-й бюджет в лиге, мы остаемся реалистами, – Мулин отвергает эйфорию. – Но, думаю, мы хорошо поработали, наши победы мы заслужили. Счастливы побеждать, но самое главное – набирать очки. Хотим чтобы и дальше так продолжалось».

Следующий матч у «Анжера» – с «Амьеном», который идет в Лиге 15-м. Соперник вполне по силам, хотя и успел оторвать очки, например, у «Лиона». А вот дальше, в конце следующей недели, будет очень интересно: «Анжер» поедет в гости к «ПСЖ».

По большому счету, у «Анжера» был на старте хороший календарь. Не получилось с «Лионом», а с «ПСЖ», «Монако» и «Марселем» матчи еще впереди. Первый серьезный тест в Лионе был напрочь завален. Интересно, как получится в Париже.