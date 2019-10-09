Пиоли – новый главный тренер «Милана»

Интересно, а какие-нить комменты от руководства клуба есть?
Пиоли, если уж совсем "мягко", крайне неоднозначная фигура.... Практически ни одного доработанного до конца контракта...Практически ни одного ВМЕНЯЕМОГО УСПЕШНОГО И СТАБИЛЬНОГО ПЕРИОДА РАБОТЫ...
Этот ли парень нужен на "тонущем корабле"?
«Милан» объявил о назначении главным тренером Стефано Пиоли.
53-летний специалист в прошлом тренировал 12 итальянских клубов, среди которых «Парма», «Болонья», «Интер», «Палермо» и «Лацио».
Последним местом работы Пиоли стала «Фиорентина», которую он возглавлял в 2017-2017 годах.
- Предыдущий главный тренер «Милана» Марко Джампаоло был отправлен в отставку во вторник.
- После семи туров миланский клуб занимает 13-е место в таблице Серии А, набрав девять очков.
Official Statement: Stefano Pioli ➡️ https://t.co/nCj5eBgKT8 pic.twitter.com/GfytQuPOda— AC Milan (@acmilan) October 9, 2019