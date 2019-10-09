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    Пиоли – новый главный тренер «Милана»

    «Милан» объявил о назначении главным тренером Стефано Пиоли.

    53-летний специалист в прошлом тренировал 12 итальянских клубов, среди которых «Парма», «Болонья», «Интер», «Палермо» и «Лацио».

    Последним местом работы Пиоли стала «Фиорентина», которую он возглавлял в 2017-2017 годах.

    • Предыдущий главный тренер «Милана» Марко Джампаоло был отправлен в отставку во вторник.
    • После семи туров миланский клуб занимает 13-е место в таблице Серии А, набрав девять очков.

    Источник: Официальный сайт «Милана»

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4080

      ivan-football-fan 19 минут назад

      Интересно, а какие-нить комменты от руководства клуба есть?
      Пиоли, если уж совсем "мягко", крайне неоднозначная фигура.... Практически ни одного доработанного до конца контракта...Практически ни одного ВМЕНЯЕМОГО УСПЕШНОГО И СТАБИЛЬНОГО ПЕРИОДА РАБОТЫ...
      Этот ли парень нужен на "тонущем корабле"?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5908

      mihail200606 31 минуту назад

      Довольные такие все сидят.. Через полгода и его выгонят.. Перебирают одинаковыми тренеришками

      0
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      Рейтинг: +475

      Я - легенда 37 минут назад

      Вот у нас кричат про тренера: "А что он выиграл? Зачем его брать?". А в Милане, возможно, от безысходности берут такого же, не сказать ноунейма, но чувака без титулов.

      Ведь что, фактически выиграл Пиоли к своим 53-м? Да ничего. Если не считать того, что мальчишек "Болоньи" до 16 лет привёл к чемпионству в Италии в 2001-м.

      0
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      Рейтинг: +89

      vmonomah17 41 минуту назад

      Да уж... Шило на мыло. До конца сезона ждем другого тренера.

      1
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      Рейтинг: +1221

      Dizayner 44 минуты назад

      очередной козел отпущения на пару месяцев))

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