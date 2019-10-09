Казань войдет в число кандидатов на проведение финала Лиги Европы в 2023 году

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил о желании столицы Татарстана принять финал Лиги Европы в 2023 году.

Глава РФС Александра Дюков отметил, что в союзе поддерживают инициативу Казани, так как город не раз проводил крупные международные соревнования.