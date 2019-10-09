Казань войдет в число кандидатов на проведение финала Лиги Европы в 2023 году

Очень рад за Казань, классный стадион,красивый город ,доброжелательный народ.
Мэр Казани Ильсур Метшин заявил о желании столицы Татарстана принять финал Лиги Европы в 2023 году.
Глава РФС Александра Дюков отметил, что в союзе поддерживают инициативу Казани, так как город не раз проводил крупные международные соревнования.
- Ранее Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 году.
- В сентябре петербургская «Газпром Арена» победила в голосовании за право проведения финала ЛЧ-2020/21.