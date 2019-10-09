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    Казань войдет в число кандидатов на проведение финала Лиги Европы в 2023 году

    Мэр Казани Ильсур Метшин заявил о желании столицы Татарстана принять финал Лиги Европы в 2023 году.

    Глава РФС Александра Дюков отметил, что в союзе поддерживают инициативу Казани, так как город не раз проводил крупные международные соревнования.

    • Ранее Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 году.
    • В сентябре петербургская «Газпром Арена» победила в голосовании за право проведения финала ЛЧ-2020/21.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    09.10.2019 14:53
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +14512

      playsh 9 октября 2019, 21:20

      Очень рад за Казань, классный стадион,красивый город ,доброжелательный народ.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 октября 2019, 20:45

      хороший город и стадион есть,буду рад если получится.

      1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 9 октября 2019, 19:20

      Нормально. может наши кто вдруг до финала дотянут-совсем праздник тогда.

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 9 октября 2019, 17:53

      На Центральном..?)

      0
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      Рейтинг: +24409

      DOCTOR PENALTY 9 октября 2019, 17:20

      Без булдырабыз!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 9 октября 2019, 17:07

      Весьма красивый и достойный город достойных людей.

      4
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      Рейтинг: +12141

      BRO_football 9 октября 2019, 15:41

      Вы сначала сделайте что-то с посещаемостью матчей своего местного клуба, а уж потом на Лигу Европы замахивайтесь.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BRO_football 9 октября 2019, 17:27

      а это мешает принять финал ле? ну в казани бы народ пошел на финал ле а так когда рубин был в лучшем состоянии посещаемость тоже была не ахти. у них есть суперклуб ак барс и волейбольный суперклуб Зенит ! так что зачем им рубин вообще !

      2
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      Рейтинг: +25041

      bset 9 октября 2019, 14:58

      Вряд ли на Центральном разрешат проводить, староват стадион. А на Казань-Арене сначала местным клубом в футбол надо начать играть, а уже потом европейские команды звать.

      2
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      Рейтинг: +1282

      Джой > bset 9 октября 2019, 15:21

      Было бы неплохо в Краснодаре или Ростове.

      3
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      Рейтинг: +1282

      Джой > Виталий Орехов 9 октября 2019, 16:05

      Краснодар и Ростов) xD

      2
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      Рейтинг: +25041

      bset > Виталий Орехов 9 октября 2019, 17:28

      Дааа, ЦСКА щас до финала на раз доходит) А Лудогорцу и Эспаньолу мы по приколу проиграли, чтобы хоть какой-то интерес был в группе))

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      Рейтинг: +1282

      Джой > bset 9 октября 2019, 18:04

      Кажется будет так......а ЦСКА выйдет)
      Бенфика 1:2 Лейпциг
      Лион 1:1 Зенит

      Зенит 3:1 Бенфика
      Лейпциг 0:2 Лион

      Лейпциг 1:0 Зенит
      Лион 1:2 Бенфика

      Зенит 1:1 Лейпциг
      Бенфика 0:0 Лион

      Бенфика 1:0 Зенит
      Лион 2:1 Лейпциг

      Зенит 2:2 Лион (пропустят на последней минуте,лишаясь шанса на ЛЕ)
      Лейпциг 3:0 Бенфика

      Лейпциг 10 очков
      Лион 9 очков
      Бенфика 7 очков
      Зенит 6 очков
      Проверьте на правильность))))))


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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Джой 9 октября 2019, 20:48

      фантазёр

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      Рейтинг: +1282

      Джой > 3a zenit 9 октября 2019, 21:54

      Либо мы занимаем любыми путями 2 место и в 18 встречаемся с Барселоной) Мы же хотели с ней сыграть)

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Джой 9 октября 2019, 22:42

      и пройдете а дзюба получит зм !

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