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    «СЭ»: «Спартак» поставил перед Тедеско задачу выхода в еврокубки по итогам сезона

    Руководство «Спартака» поставило перед Доменико Тедеско задачу выхода в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

    «Тедеско, как разумный человек, прекрасно отдает себе отчет в том, насколько тяжелая у него задача. Решать которую, к тому же, придется без масштабной зимней селекции: немцу дано понять, что на масштабные приобретения в паузе сезона закладываться не нужно, работать предстоит с тем составом, что уже есть. Все это вызывает у Доменико легкое замешательство», – пишет «Спорт-Экспресс».

    Ранее сообщалось, что Тедеско, который уехал из Москвы в Германию, вернется в Россию к концу недели.

    • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
    • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:26
    Комментарии15
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      Рейтинг: +574

      Untitled-1 9 минут назад

      покупали под пиджака игроков, и потом его уволили. отлично сработано! теперь следующий тренер будет работать с этими игроками, которых он не просил. Результата не будет - тренера под зад коленом опять. Возьмут следующего - разгонят игроков. Накупят новых на флажке. И дальше по кругу.

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      Рейтинг: +5399

      Сильвербой 11 минут назад

      А чем Тедеско рискует??? Да по большому счету ничем, ну уйдет он из этой задницы допустим по окончании сезона, не попав в еврокубки (хотя там делать нечего нашему топ-клубу), получит компенсацию и все, забудет это все и будет счастлив в Германии!!! А репутацию тренируя в какой-то там России не испортить!!!

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      Рейтинг: +2055

      Ubuntu 13 минут назад

      Те ещё юмористы

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      Рейтинг: +9875

      vladimir-7 14 минут назад

      Тайны федунского двора продолжаются, а почему бы не рассказать о
      переговорах, проблемах и результатах договоренностей? Вероятно, это привычка скрывать от всех свои законные и незаконные действия.

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      Рейтинг: +1815

      absent32 15 минут назад

      если только через кубок. и то в ветке Спартака и Ростов и ЦСКА и Зенит. я как бы не желаю ни чего плохого клубу, но что то мне мало верится на еврокубки 20-21. хоть пускай какого тренера пригласят, в этом сезоне эта задача трудновыполнимая. а в конце сезона Тедеско обвинят во всех грехах и выгонят из клуба!!!

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      Рейтинг: +706

      Ганнибал Лектор 17 минут назад

      Зачем? Чтобы опять там обо$рацца? Может хватит уже страну позорить?

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      Рейтинг: +12538

      slavutiq70 > Ганнибал Лектор 9 минут назад

      А что Краснодар и ЦСКА не обооосрались?????

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      Рейтинг: +4171

      ivany4 20 минут назад

      Похоже в СЭ осеннее обострение.
      Один пишет, что летом в Спартак придет Черчесов.
      Другой, что новому тренеру поставлена задача выхода в ЕК.
      Алло, СЭ, где логика. Вывести команду в еврокубки, и чтоб тебя потом уволили??

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      Рейтинг: +7551

      parevg 27 минут назад

      С каким составом, если с нынешним - вряд-ли. Хороших игроков распродали, а кого купили... Как и в Локомотиве, забивает защита и полузащита.

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      Рейтинг: +5399

      Сильвербой 28 минут назад

      Ха-ха, ну не клоунада!?

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      Рейтинг: +100

      n1hat 29 минут назад

      Боюсь, Доменико не вернется из Германии)

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