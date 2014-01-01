«СЭ»: «Спартак» поставил перед Тедеско задачу выхода в еврокубки по итогам сезона

Руководство «Спартака» поставило перед Доменико Тедеско задачу выхода в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

«Тедеско, как разумный человек, прекрасно отдает себе отчет в том, насколько тяжелая у него задача. Решать которую, к тому же, придется без масштабной зимней селекции: немцу дано понять, что на масштабные приобретения в паузе сезона закладываться не нужно, работать предстоит с тем составом, что уже есть. Все это вызывает у Доменико легкое замешательство», – пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Тедеско, который уехал из Москвы в Германию, вернется в Россию к концу недели.

«Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова .

. По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.



