Гвардиола: «Я уйду из «Ман Сити», если мы перестанем добиваться желаемого результата»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в случае неудач он сразу же покинет английскую команду.

«Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата. Я сделаю все от себя возможное, чтобы избежать подобного сценария и приложу максимум усилий для новых достижений», — сказал Гвардиола.