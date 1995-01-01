Гвардиола: «Я уйду из «Ман Сити», если мы перестанем добиваться желаемого результата»

ну может в барсу ещё вернёшься и поднимешь кубок ЛЧ ещё разок)
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в случае неудач он сразу же покинет английскую команду.
«Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата. Я сделаю все от себя возможное, чтобы избежать подобного сценария и приложу максимум усилий для новых достижений», — сказал Гвардиола.
- После восьми туров «Манчестер Сити» с 16 очками идет на втором месте в таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на восемь очков.
- Гвардиола выиграл с «горожанами» семь трофеев, среди которых два титула чемпиона АПЛ.