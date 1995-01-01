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    Гвардиола: «Я уйду из «Ман Сити», если мы перестанем добиваться желаемого результата»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в случае неудач он сразу же покинет английскую команду.

    «Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата. Я сделаю все от себя возможное, чтобы избежать подобного сценария и приложу максимум усилий для новых достижений», — сказал Гвардиола.

    • После восьми туров «Манчестер Сити» с 16 очками идет на втором месте в таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на восемь очков.
    • Гвардиола выиграл с «горожанами» семь трофеев, среди которых два титула чемпиона АПЛ.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1635

      Борат 14 минут назад

      ну может в барсу ещё вернёшься и поднимешь кубок ЛЧ ещё разок)

      0
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      Рейтинг: +4080

      ivan-football-fan 33 минуты назад

      Врёшь - не уйдёшь!
      Пеп, если вы "... перестанете добиваться желаемого результата...»...тебя УВОЛЯТ!)))

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