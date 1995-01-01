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    Генеральный директор «Черноморца» сложил с себя депутатские полномочия. Он сбил ребенка и скрылся с места ДТП

    Генеральный директор «Черноморца» и депутат Городской думы Новороссийска Виталий Бут сложил с себя депутатские полномочия.

    «Городская дума муниципального образования город Новороссийск решила досрочно прекратить полномочия депутата городской думы VI созыва муниципального образования город Новороссийск по одномандатному избирательному округу №16 Бута Виталия Владимировича, приняв его отставку», – говорится в материалах на официальном сайте Городской думы.

    • 4 октября Бут стал виновником ДТП, в результате которого был осуществлен наезд на ребенка.
    • В момент аварии Бут находился в состоянии алкогольного опьянения. 46-летний депутат скрылся с места происшествия.
    • Бут завершил карьеру футболиста в 1998 году. Он выступал на позиции полузащитника и играл за «Динамо», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Черноморец»

    Источник: официальный сайт Городской думы Новороссийска

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2898

      AtticusFinch 25 минут назад

      Это же брат Владимира Бута из Боруссии

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      Рейтинг: +9

      dmitriiysivokha 36 минут назад

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      Рейтинг: +1888

      erma 42 минуты назад

      А какже тюрьма? Награда должна найти героя.

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      Рейтинг: +2898

      AtticusFinch > erma 36 минут назад

      ты что гонишь, какая тюрьма - он же не стулом на чиновника замахнулся, всего лишь ребёнка сбил!!!Полностью оправдан!!!!

      1
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      Рейтинг: +616

      MU-fanatic 49 минут назад

      ему больше Бот подходит!

      0
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      Рейтинг: +1146

      ALEX ML 1 час назад

      Какая то уголовная фамилия

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