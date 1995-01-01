Генеральный директор «Черноморца» сложил с себя депутатские полномочия. Он сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Это же брат Владимира Бута из Боруссии
Генеральный директор «Черноморца» и депутат Городской думы Новороссийска Виталий Бут сложил с себя депутатские полномочия.
«Городская дума муниципального образования город Новороссийск решила досрочно прекратить полномочия депутата городской думы VI созыва муниципального образования город Новороссийск по одномандатному избирательному округу №16 Бута Виталия Владимировича, приняв его отставку», – говорится в материалах на официальном сайте Городской думы.
- 4 октября Бут стал виновником ДТП, в результате которого был осуществлен наезд на ребенка.
- В момент аварии Бут находился в состоянии алкогольного опьянения. 46-летний депутат скрылся с места происшествия.
- Бут завершил карьеру футболиста в 1998 году. Он выступал на позиции полузащитника и играл за «Динамо», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Черноморец»