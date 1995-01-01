Генеральный директор «Черноморца» сложил с себя депутатские полномочия. Он сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Генеральный директор «Черноморца» и депутат Городской думы Новороссийска Виталий Бут сложил с себя депутатские полномочия.

«Городская дума муниципального образования город Новороссийск решила досрочно прекратить полномочия депутата городской думы VI созыва муниципального образования город Новороссийск по одномандатному избирательному округу №16 Бута Виталия Владимировича, приняв его отставку», – говорится в материалах на официальном сайте Городской думы.