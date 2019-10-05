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    РЕН ТВ: пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка и скрылся с места ДТП

    4-го октября генеральный директор «Черноморца» Виталий Бут стал виновником ДТП. Об этом сообщает РЕН ТВ.

    «Депутат новороссийской думы Виталий Бут за рулем Range Rover сбил ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся с места.

    Народный избранник в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Виновник аварии все же был задержан. Против него возбудили дело по двум статьям – об управлении транспортным средством в нетрезвом виде и об оставлении места ДТП», – сказано в материале источника.

    • 46-летний Бут завершил карьеру футболиста в 1998-м году. Он выступал на позиции полузащитника и играл за «Динамо», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Черноморец».

    Источник: РЕН ТВ

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +22485

      zra78 15 минут назад

      Опять родителей накажут,что ребёнок пьяный по улице ходит.....

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +968

      ААМ 24 минуты назад

      Такие у нас "слуги народа".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -571

      DonBaton 27 минут назад

      Дело замнут

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7140

      ufos73 29 минут назад

      А за само ДТП типа не возбудили дело???

      0
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      Рейтинг: +179

      Ссппааррттаакк 34 минуты назад

      Ишак .

      0
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      Рейтинг: +915

      Киркинитидец 42 минуты назад

      на кол собаку!

      4
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      Рейтинг: +1130

      Boeung777 43 минуты назад

      Ну, если депутат, то не страшно, отмажется.

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