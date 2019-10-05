РЕН ТВ: пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка и скрылся с места ДТП

4-го октября генеральный директор «Черноморца» Виталий Бут стал виновником ДТП. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Депутат новороссийской думы Виталий Бут за рулем Range Rover сбил ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся с места.

Народный избранник в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Виновник аварии все же был задержан. Против него возбудили дело по двум статьям – об управлении транспортным средством в нетрезвом виде и об оставлении места ДТП», – сказано в материале источника.