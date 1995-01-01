Главные новости дня. «Спартак» представит Тедеско в пятницу, Швайнштайгер завершил карьеру

РБК: «Боруссия» Д предлагала за Сулейманова 20 миллионов.
ФАН: «Вольфсбург» заинтересовался Соболевым.
«СЭ»: «Спартак» представит Тедеско в пятницу.
«Один из самых больших домов в Серебряном бору». «Мутко против» показал особняк Федуна стоимостью в миллиард рублей.
«Я всегда буду верен футболу». Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.
У Смолова диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.
«Милан» уволил Джампаоло.
Мать Рабьо недовольна игровым временем сына в «Ювентусе». Француз может уйти в «Барселону».