Главные новости дня. «Спартак» представит Тедеско в пятницу, Швайнштайгер завершил карьеру

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«СЭ»: «Спартак» представит Тедеско в пятницу.

«Один из самых больших домов в Серебряном бору». «Мутко против» показал особняк Федуна стоимостью в миллиард рублей.

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У Смолова диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.

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Мать Рабьо недовольна игровым временем сына в «Ювентусе». Француз может уйти в «Барселону».