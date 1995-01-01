Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    РБК: «Боруссия» Д предлагала за Сулейманова 20 миллионов

    Дортмундская «Боруссия» летом пыталась купить полузащитника «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманова.

    «Даже обсуждалась сумма возможного трансфера, но «Краснодар» не хочет расставаться с ним. По крайней мере, пока», – сообщил собеседник РБК в «Краснодаре».

    По его словам, «Боруссия» предлагала более 20 миллионов евро за Сулейманова.

    • В этом сезоне Сулейманов провел 11 матчей в РПЛ, забил четыре гола и отдал два ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 6,5 миллионов евро.

    Источник: РБК

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:54
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2016

      Черкизовский Кот 5 минут назад

      У Дортмундцев уже есть свой Джокер - это Пако Алькасер. Шапи пускай ещё поиграет годик в Краснодаре.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73931
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru