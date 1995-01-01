РБК: «Боруссия» Д предлагала за Сулейманова 20 миллионов

Дортмундская «Боруссия» летом пыталась купить полузащитника «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманова.

«Даже обсуждалась сумма возможного трансфера, но «Краснодар» не хочет расставаться с ним. По крайней мере, пока», – сообщил собеседник РБК в «Краснодаре».

По его словам, «Боруссия» предлагала более 20 миллионов евро за Сулейманова.