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    Мать Рабьо недовольна игровым временем сына в «Ювентусе». Француз может уйти в «Барселону»

    Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо может перейти в «Барселону».

    По информации источника, Вероник Рабьо – мать и агент хавбека – недовольна игровым временем, которое предоставляется ее сыну в «Ювентусе». Она пригрозила руководству итальянского клуба, что если ситуация не изменится в ближайшее время, ей придется вернуться к варианту с переходом в «Барселону», который семья Рабьо рассматривала летом.

    • Рабьо перешел в «Ювентус» из «ПСЖ» на правах свободного агента в июле этого года.
    • В текущем сезоне 24-летний француз сыграл в четырех матчах на клубном уровне, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Calciomercato

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4064

      ivan-football-fan 10 минут назад

      Мама-агент? очень трогательно))) Кстати, а чем это хуже агента-папы (Неймар)?)))

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      Рейтинг: +557

      SaveAS 20 минут назад

      В ПСЖ были недовольны, теперь в Ювентусе, потом в Барселоне или еще где-то....может сперва нужно проблему в себе найти и ее устранить, снять корону например и добиваться своей игрой что бы тренер ставил в основу

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      Рейтинг: +541

      Санёк 17 48 минут назад

      Так он до сих пор мамин сынок?

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      Рейтинг: +855

      Loko_Roma 1 час назад

      У нас теперь матери агентами стали?

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      Рейтинг: +793

      VVadic > Loko_Roma 15 минут назад

      Мать то мне говорила что всё нормально будет, а отец говорил, что я этот, как его...

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      Рейтинг: +3

      andzhelakushchev 1 час назад

      а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam

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      Рейтинг: +1756

      SarJr 1 час назад

      пффффф. тут даже все еще крутой ракитич не играет, а некий рабио придет за практикой, ахахахах. где логика?)

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      Рейтинг: +2893

      AtticusFinch 1 час назад

      там он точно под Бускетсом сидеть будет))

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      Рейтинг: +3540

      dinar7777dinar 1 час назад

      Да сто лет нужен этот маменькин сынок ! разве что бесплатно и зп в 3 раза меньше чем платит туринский икарус ! и на скамейку как положено так как есть артур де йонг видаль ванек и конечно же бускетс !

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      Рейтинг: +793

      VVadic 1 час назад

      Мать Рабьё не удовлетворяет Ювентус)))

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