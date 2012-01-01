Мать Рабьо недовольна игровым временем сына в «Ювентусе». Француз может уйти в «Барселону»

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо может перейти в «Барселону».

По информации источника, Вероник Рабьо – мать и агент хавбека – недовольна игровым временем, которое предоставляется ее сыну в «Ювентусе». Она пригрозила руководству итальянского клуба, что если ситуация не изменится в ближайшее время, ей придется вернуться к варианту с переходом в «Барселону», который семья Рабьо рассматривала летом.