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    «СЭ»: «Спартак» представит Тедеско в пятницу

    По информации «Спорт-Экспресса», Доменико Тедеско, который уехал из Москвы в Германию, вернется в Россию к концу недели.

    «Тедеско, с большой долей вероятности, будет представлен команде в пятницу — тогда же и состоится его официальная презентация», – пишет издание.

    Тренеру было необходимо вернуться в Германию, чтобы разорвать действующее соглашение с «Шальке-04», по которому 34-летний тренер продолжает получать зарплату.

    Сообщается, что соглашение Тедеско со «Спартаком» рассчитано на 2 года 9 месяцев, зарплата составляет около 2 миллионов евро в год с учетом бонуса.

    «Чемпионат» сообщал, что Тедеско во вторник подпишет контракт со «Спартаком».

    • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
    • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6868

      silver29 8 минут назад

      Этот Доменик, как девка на выданье, то иду то не иду замуж, да еще воет.

      0
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      Рейтинг: +6088

      derrik2000 19 минут назад

      ПОКА ничего негативного или позитивного о нём писать не буду: поживём-увидим.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14535

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Печалька...(((

      0
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      Рейтинг: +1600

      Борат 25 минут назад

      ждём стеночки-забегания и спартаковские кружева от тадески!

      0
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      Рейтинг: +20886

      gol_kak_sokol 43 минуты назад

      Надеюсь, контракт Шальке с Газпромом не распространяется на тренера.

      2
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      Рейтинг: +1793

      Krasnodar 123 54 минуты назад

      Он улетел, но обещал вернуться!

      0
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      Рейтинг: +9860

      vladimir-7 > Krasnodar 123 49 минут назад

      Увеличил зарплату и улетел. Значит договорились.

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