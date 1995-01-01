«СЭ»: «Спартак» представит Тедеско в пятницу

По информации «Спорт-Экспресса», Доменико Тедеско, который уехал из Москвы в Германию, вернется в Россию к концу недели.

«Тедеско, с большой долей вероятности, будет представлен команде в пятницу — тогда же и состоится его официальная презентация», – пишет издание.

Тренеру было необходимо вернуться в Германию, чтобы разорвать действующее соглашение с «Шальке-04», по которому 34-летний тренер продолжает получать зарплату.

Сообщается, что соглашение Тедеско со «Спартаком» рассчитано на 2 года 9 месяцев, зарплата составляет около 2 миллионов евро в год с учетом бонуса.

«Чемпионат» сообщал, что Тедеско во вторник подпишет контракт со «Спартаком».