У Смолова диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра

хотеть и уметь разные вещи,выздоравливай)
Пресс-служба «Локомотива» сообщила о характере травмы нападающего Федора Смолова.
«Предварительный диагноз – у Федора Смолова повреждение мышц задней поверхности бедра. В настоящий момент он проходит стартовый курс консервативной терапии, завтра ему будет сделан комплекс обследований. Уже после будут понятны точный диагноз, сроки восстановления и формат дальнейшего лечения», – сообщили источнику в пресс-службе «Локомотива».
- Смолов получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:1).
- Из-за повреждения 29-летний нападающий пропустит предстоящие матчи сборной России с Шотландией (10 октября) и Кипром (14 октября)
- Вместо Смолова в национальную команду был вызван нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев.