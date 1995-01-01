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    У Смолова диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра

    Пресс-служба «Локомотива» сообщила о характере травмы нападающего Федора Смолова.

    «Предварительный диагноз – у Федора Смолова повреждение мышц задней поверхности бедра. В настоящий момент он проходит стартовый курс консервативной терапии, завтра ему будет сделан комплекс обследований. Уже после будут понятны точный диагноз, сроки восстановления и формат дальнейшего лечения», – сообщили источнику в пресс-службе «Локомотива».

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 19:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4187

      3a zenit 59 секунд назад

      хотеть и уметь разные вещи,выздоравливай)

      0
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      Рейтинг: +1534

      giluxa1963 6 минут назад

      шанс для молодежи в сборной хотя чурбан усатый их на поле не выпустит

      0
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      Рейтинг: +1613

      Kollljan 20 минут назад

      Жопу ушиб бездарь.

      0
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      Рейтинг: -664

      DonBaton > Kollljan 9 минут назад

      Скорее это его недоразвитый мозг

      2
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      Рейтинг: +132

      Серж 69 29 минут назад

      Ну что же,это случается порой.Помимо травмы ноги,у него,возможно,какие-нибудь и другие повреждения обнаружат,немного с головой не так,язык от неумеренных высказываний также мог пострадать.Играй только в футбол,что от тебя и требуется,и не играй словами.

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