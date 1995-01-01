У Смолова диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о характере травмы нападающего Федора Смолова.

«Предварительный диагноз – у Федора Смолова повреждение мышц задней поверхности бедра. В настоящий момент он проходит стартовый курс консервативной терапии, завтра ему будет сделан комплекс обследований. Уже после будут понятны точный диагноз, сроки восстановления и формат дальнейшего лечения», – сообщили источнику в пресс-службе «Локомотива».