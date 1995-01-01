«Спорт-Экспресс»: Соболев будет вызван в сборную России вместо Смолова

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев в ближайшее время будет вызван в сборную России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 22-летний игрок заменит в национальной команде форварда «Локомотива» Федора Смолова, который получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Арсеналом».