«Спорт-Экспресс»: Соболев будет вызван в сборную России вместо Смолова

Наконец-то !!!!!! Лопырёв никогда не играл на уровне сборной ! А за ЧМ я его ненавижу ...Вот только интересно , усатый поставит Соболева на матч ? Ведь есть Дзюба , а их роли похожи на поле . Хотелось бы , чтобы поставил ! Ну хоть на 20-30 минут.
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев в ближайшее время будет вызван в сборную России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, 22-летний игрок заменит в национальной команде форварда «Локомотива» Федора Смолова, который получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Арсеналом».
- Соболев – лидер гонки бомбардиров в РПЛ. Он забил десять голов в 12 матчах.
- Россия 10 октября сыграет матч отбора к Евро-2020 против Шотландии в Москве, а 13 октября проведет в Никосии встречу с Кипром.