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    «Спорт-Экспресс»: Соболев будет вызван в сборную России вместо Смолова

    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев в ближайшее время будет вызван в сборную России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, 22-летний игрок заменит в национальной команде форварда «Локомотива» Федора Смолова, который получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Арсеналом».

    • Соболев – лидер гонки бомбардиров в РПЛ. Он забил десять голов в 12 матчах.
    • Россия 10 октября сыграет матч отбора к Евро-2020 против Шотландии в Москве, а 13 октября проведет в Никосии встречу с Кипром.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:12
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1922

      knikos 4 минуты назад

      Наконец-то !!!!!! Лопырёв никогда не играл на уровне сборной ! А за ЧМ я его ненавижу ...Вот только интересно , усатый поставит Соболева на матч ? Ведь есть Дзюба , а их роли похожи на поле . Хотелось бы , чтобы поставил ! Ну хоть на 20-30 минут.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +212

      arrivalgist 8 минут назад

      И это правильно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1436

      Томик 8 минут назад

      Лишь бы Саламыч ему там прицел не сбил. Хорошо парень идёт.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3049

      TOL47 10 минут назад

      Это хорошо, еще бы шанец выпал на поле на замену выйти.

      2
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      Рейтинг: +34388

      MaxRnD 10 минут назад

      Слава тебе хоспади, ну наконец-то ...

      1
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      Рейтинг: +201

      Milaninho 13 минут назад

      Смолов худший в сборной, зачем его каждый раз подтягивают?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +630

      Sergil 15 минут назад

      Да Смолов и без получения травмы был дном. Поэтому оправдано

      5
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      Рейтинг: +87

      Dizgen 17 минут назад

      Это правильно-Заслужил

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