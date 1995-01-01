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    Смолов заменен из-за травмы в матче с «Арсеналом». Вместо него вышел Алексей Миранчук и реализовал пенальти

    «Локомотив» принимает «Арсенал» в рамках 12-го тура чемпионата России (2:1, перерыв).

    Нападающий хозяев Федор Смолов вышел в стартовом составе. Из-за повреждения задней поверхности бедра игрок сборной России завершил матч на 20-й минуте, уступив место на поле хавбеку Алексею Миранчуку.

    Полузащитник реализовал пенальти в добавленное к первой половине время.

    Ожидается, что московский клуб сообщит о состоянии и сроках восстановлениях Смолова после матча.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии7
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      Рейтинг: +984

      Genz 27 минут назад

      А чего Соболеву ехать зрителем вместо подбитого Феди. У этого тренера сначала карантин для новичков года 1,5, а потом саламыч посмотрит.. комличенко уже третий раз вызывается ,а видит только ворота. Во , если бы Дзюбу побили хулиганы, тогда бы комличенко поставили игроком. Щас Комли в Чехии матч играет, мода опять покер ожидать

      1
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      Рейтинг: +33266

      portero 42 минуты назад

      Чуток опередил воротчика, пеналь заработал

      1
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      Рейтинг: +273

      Muhametshin 1 час назад

      Правильно федя на лавке больше пользы приносит чем на поле (хоть не мешаеться)

      2
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      Рейтинг: +118

      Rey-25 1 час назад

      Не ну если усатый и сейчас Соболева на подмену не вызовет



      То это уже клиника

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      Рейтинг: +2791

      mdu86 > Rey-25 1 час назад

      Да хоть кого не вызови, всё равно будет играть Дзюба...

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      Рейтинг: +87

      Dizgen > mdu86 53 минуты назад

      Пото му что он из великого синита)))

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      Рейтинг: +17735

      VVM1964 > mdu86 38 минут назад

      А ты бы стал во время официальных матчей устраивать эксперименты и "перестройку " ? ((( , а вот вызвать - вызвал бы , пусть привыкает и проникается атмосферой )

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