Смолов заменен из-за травмы в матче с «Арсеналом». Вместо него вышел Алексей Миранчук и реализовал пенальти

«Локомотив» принимает «Арсенал» в рамках 12-го тура чемпионата России (2:1, перерыв).

Нападающий хозяев Федор Смолов вышел в стартовом составе. Из-за повреждения задней поверхности бедра игрок сборной России завершил матч на 20-й минуте, уступив место на поле хавбеку Алексею Миранчуку.

Полузащитник реализовал пенальти в добавленное к первой половине время.

Ожидается, что московский клуб сообщит о состоянии и сроках восстановлениях Смолова после матча.