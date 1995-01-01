Смолов заменен из-за травмы в матче с «Арсеналом». Вместо него вышел Алексей Миранчук и реализовал пенальти

А чего Соболеву ехать зрителем вместо подбитого Феди. У этого тренера сначала карантин для новичков года 1,5, а потом саламыч посмотрит.. комличенко уже третий раз вызывается ,а видит только ворота. Во , если бы Дзюбу побили хулиганы, тогда бы комличенко поставили игроком. Щас Комли в Чехии матч играет, мода опять покер ожидать
«Локомотив» принимает «Арсенал» в рамках 12-го тура чемпионата России (2:1, перерыв).
Нападающий хозяев Федор Смолов вышел в стартовом составе. Из-за повреждения задней поверхности бедра игрок сборной России завершил матч на 20-й минуте, уступив место на поле хавбеку Алексею Миранчуку.
Полузащитник реализовал пенальти в добавленное к первой половине время.
Ожидается, что московский клуб сообщит о состоянии и сроках восстановлениях Смолова после матча.
- На 10-й минуте счет открыл форвард хозяев Эдер. Через минуту счет сравнял нападающий Эванс Кангва.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи на «РЖД Арене».