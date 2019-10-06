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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Материалы

Локомотив - Арсенал

06.10.2019, Воскресенье, 14:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 12 тур Локомотив - Арсенал Молодежные команды: 0 - 0
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
4 мая, суббота 19:00 Арсенал 2:0 Локомотив
13 тур
3 ноября, суббота 14:00 Локомотив 3:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
30 тур
13 мая, воскресенье 14:00 Арсенал 2:0 Локомотив
1 тур
18 июля, вторник 19:30 Локомотив 1:0 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
23 тур
16 апреля, воскресенье 17:30 Арсенал 0:3 Локомотив
9 тур
1 октября, суббота 17:00 Локомотив 1:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
19 тур
14 марта, суббота 19:00 Локомотив 0:1 Арсенал
2 тур
10 августа, воскресенье 19:30 Арсенал 0:2 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 6 октября 2019, 16:24

    Локо с победой!Молодцы паровозы не подвели Шпалыча!

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    Рейтинг: +2636

    Andrering87 6 октября 2019, 15:41

    Ппц, судья лишил чистого гола Арсенал да ещё и жёлтую показал....

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    Рейтинг: +2382

    kazak161 6 октября 2019, 15:40

    Гол должен засчитан, а вратарям меньше выеживатся!

    0
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    Рейтинг: +2636

    Andrering87 > kazak161 6 октября 2019, 15:41

    Согласен, чистый гол...

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > kazak161 6 октября 2019, 15:53

    Не видел, но мяч нельзя трогать если он в руках вратаря...

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    Рейтинг: +192

    GuberDV 6 октября 2019, 14:41

    Сегодня вся страна за канониров!!!

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > GuberDV 6 октября 2019, 15:49

    Сегодня страна была за Урал, а сейчас половина за ЛОКО ))

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    Рейтинг: +772

    FCTB > ufos73 6 октября 2019, 15:51

    Вся страна была за то, чтобы Кононова оставили в Спартаке)))

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > FCTB 6 октября 2019, 16:31

    Это да, хоть в чем то пиджак объединил болел ))))))

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    Рейтинг: +35

    На диване 6 октября 2019, 10:59

    Арсенал,вперёд!!!

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 6 октября 2019, 10:21

    Арсенал Т может забраться на 6-ю строчку, но нужно выиграть матч.

    3
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