«Один из самых больших домов в Серебряном бору». «Мутко против» показал особняк Федуна стоимостью в миллиард рублей

В телеграм-канале «Мутко против» появилось видео особняка президента «Спартака» Леонида Федуна.

«Один из самых больших домов на территории Серебряного Бора принадлежит Леониду Федуну. Владелец «Спартака» купил там участок на Таманской улице через пару месяцев после того, как был заложен первый камень «Открытия Арены», – говорится в сообщении.

Как утверждает автор канала, площадь коттеджа –1,5 тыс. метров, стоимость более 1 миллиарда рублей. Дом президента «Спартака» огорожен трехметровым забором и охраняется ФСО.