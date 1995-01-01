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    «Один из самых больших домов в Серебряном бору». «Мутко против» показал особняк Федуна стоимостью в миллиард рублей

    В телеграм-канале «Мутко против» появилось видео особняка президента «Спартака» Леонида Федуна.

    «Один из самых больших домов на территории Серебряного Бора принадлежит Леониду Федуну. Владелец «Спартака» купил там участок на Таманской улице через пару месяцев после того, как был заложен первый камень «Открытия Арены», – говорится в сообщении.

    Как утверждает автор канала, площадь коттеджа –1,5 тыс. метров, стоимость более 1 миллиарда рублей. Дом президента «Спартака» огорожен трехметровым забором и охраняется ФСО.

    • Леонид Арнольдович Федун – российский предприниматель, миллиардер. Вице-президент ПАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров. Владелец 32,7% акций и президент «Спартака».
    • Федун в 2003 году приобрел контрольный пакет акций «Спартака», который в тот момент находился практически в предбанкротном состоянии.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +336

      Vepras 3 минуты назад

      При СССР такой пуйни не было.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +681

      Красный май 8 минут назад

      И впрямь странно как-то: долларовый милиардер и живет не в хрущёвке. Сенсация. Вот только почему ФСО охраняет? Неужто из-за строительства храма?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6868

      silver29 10 минут назад

      Его не ФСО, а УФСИН охранять должен (((.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1600

      Борат 23 минуты назад

      что хочет то и строит!
      он честно заработал - это его личная нефть, в отличии от народного газа!
      (с) ромбоголовый спартач

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