«Один из самых больших домов в Серебряном бору». «Мутко против» показал особняк Федуна стоимостью в миллиард рублей

При СССР такой пуйни не было.
В телеграм-канале «Мутко против» появилось видео особняка президента «Спартака» Леонида Федуна.
«Один из самых больших домов на территории Серебряного Бора принадлежит Леониду Федуну. Владелец «Спартака» купил там участок на Таманской улице через пару месяцев после того, как был заложен первый камень «Открытия Арены», – говорится в сообщении.
Как утверждает автор канала, площадь коттеджа –1,5 тыс. метров, стоимость более 1 миллиарда рублей. Дом президента «Спартака» огорожен трехметровым забором и охраняется ФСО.
- Леонид Арнольдович Федун – российский предприниматель, миллиардер. Вице-президент ПАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров. Владелец 32,7% акций и президент «Спартака».
- Федун в 2003 году приобрел контрольный пакет акций «Спартака», который в тот момент находился практически в предбанкротном состоянии.