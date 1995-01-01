ФАН: «Вольфсбург» заинтересовался Соболевым

Бл@ть, портят парню жизнь этими вбросами. Ведь перестанет играть и начнет думать, куда ехать.
«Вольфсбург» следит за нападающим «Крыльев Советов» и сборной России Александром Соболевым, утверждает ФАН.
Руководство немецкого клуба рассматривает Соболева в качестве возможного усиления состава, но решений по активным действиям в отношении игрока пока не принято. «Вольфсбург» оценивает трансфер 22-летнего игрока в 6 миллионов евро.
- Ранее сообщалось об интересе к Соболеву со стороны лондонского «Арсенала», «МЮ» и других европейских клубов.
- В этом сезоне РПЛ Соболев забил 10 голов и отдал три ассиста в 12 матчах.