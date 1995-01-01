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    ФАН: «Вольфсбург» заинтересовался Соболевым

    «Вольфсбург» следит за нападающим «Крыльев Советов» и сборной России Александром Соболевым, утверждает ФАН.

    Руководство немецкого клуба рассматривает Соболева в качестве возможного усиления состава, но решений по активным действиям в отношении игрока пока не принято. «Вольфсбург» оценивает трансфер 22-летнего игрока в 6 миллионов евро.

    • Ранее сообщалось об интересе к Соболеву со стороны лондонского «Арсенала», «МЮ» и других европейских клубов.
    • В этом сезоне РПЛ Соболев забил 10 голов и отдал три ассиста в 12 матчах.

    Источник: ФАН

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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    Сегодня, 14:03
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1134

      Boeung777 1 минуту назад

      Бл@ть, портят парню жизнь этими вбросами. Ведь перестанет играть и начнет думать, куда ехать.

      0
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      Рейтинг: +758

      GSmall 33 минуты назад

      6 лямов)))Идут пусть лесом.Он сейчас уже минимум лямов 20 стоит.А зимой и 30 будет

      1
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      Рейтинг: +1793

      Krasnodar 123 43 минуты назад

      Какой еще Вольфсбург с Фольксвагеном ? Барселона вот куда надо переходить!

      1
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      Рейтинг: +987

      PUZIAKA 1 час назад

      В Англию он перейти не сможет без достаточного количества матчей за сборную. Германия более реалистичный вариант. Только стоит ли молодому парню, который даже пол сезона ещё на стабильном уровне не отыграл, куда-то дёргаться?

      2
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      Рейтинг: +132

      GreyDM > PUZIAKA 1 час назад

      Тут как посмотреть...Сколько у нас таких молодых было? Но им всё твердили:"ещё рано,и теперь рано,и сейчас не созрел". А потом проходило время и они слышали:"уже поздно,возраст уже не тот" и т.д.

      0
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      Рейтинг: +132

      GreyDM > PUZIAKA 1 час назад

      хотя конечно с другой стороны логики в твоих словах не меньше. две стороны одной медали...

      0
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      Рейтинг: +160

      АКМ-74У 1 час назад

      6 миллионов евро за игрока сборной России? маловато будет ))
      Вон МЮ предлагает 15, и не евро, а фунтов. Так что немцам не светит. А если Соболь начнет забивать и за сборную, то и 15 будет маловато.
      Вообще, не зря Александр поменял агента, сразу куча клубов стала им интересоваться. То ли еще будет!

      0
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      Рейтинг: +11864

      bset 1 час назад

      Борусссия Сулеймановым, Вольфсбург Соболевым, а Бавария самим Сапоговым.

      3
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      Рейтинг: +1234

      AZ 1 час назад

      Полная бредятина. Вегхорст номер один в Вольфсбурге, а замену ему волки искать не будут. Скорее будут укреплять другие линии, но никак не центр-форварда... А если Соболева возьмут, то только на лавку...

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      Рейтинг: +3430

      Viper for CSKA 1 час назад

      Вот это вполне реально. Вегхорст при новом тренере волков играет прекрасно, а Соболев - игрок похожего плана. Так что австриец наверняка понимает, как его использовать, и, в качестве усиления обоймы, он им очень даже подойдёт. Была бы хорошая сделка для всех сторон.

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