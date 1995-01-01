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    «СЭ»: «В матче с «Сочи» Соболева просматривал скаут лондонского «Арсенала»

    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в сферу интересов лондонского «Арсенала».

    По информации источника, один представителей селекционной службы английского клуба присутствовал на матче 12-го тура РПЛ «Сочи» – «Крылья Советов» (0:2). В этой встрече 22-летний форвард отметился дублем.

    Источник: «СЭ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +300

      mirspirs 7 минут назад

      Окститесь, он Джанаева приезжал смотреть

      0
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      Рейтинг: +1518

      Фан666 13 минут назад

      Манчестер опаздал. А агента то кто видел? Басни вешают. Завтра из Баварии приедет полюбому

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Victor.Vings 23 минуты назад

      Да ну нахрен! Давайте уж тогда всех топов, и не только Апл. Ман юнайтед, Сити, Ливер, челси, Тоттен. Год назад в Крылья даже в запас не хотели брать. Еще рановато может сезон доиграет тогда посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +424

      латунный 44 минуты назад

      вброс агентов чтоб дороже продать соболя

      2
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