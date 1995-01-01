«СЭ»: «В матче с «Сочи» Соболева просматривал скаут лондонского «Арсенала»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в сферу интересов лондонского «Арсенала».

По информации источника, один представителей селекционной службы английского клуба присутствовал на матче 12-го тура РПЛ «Сочи» – «Крылья Советов» (0:2). В этой встрече 22-летний форвард отметился дублем.