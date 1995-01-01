«СЭ»: «В матче с «Сочи» Соболева просматривал скаут лондонского «Арсенала»

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Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в сферу интересов лондонского «Арсенала».
По информации источника, один представителей селекционной службы английского клуба присутствовал на матче 12-го тура РПЛ «Сочи» – «Крылья Советов» (0:2). В этой встрече 22-летний форвард отметился дублем.
- Соболев и нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов делят первую строчку в списке бомбардиров чемпионата России. Оба забили по 10 голов.
- Ранее The Sun сообщал об интересе к Соболеву со стороны «Манчестер Юнайтед»
- В воскресенье, 6 октября, Соболев был впервые вызван в сборную России, заменив травмировавшегося нападающего «Локомотива» Федора Смолова.