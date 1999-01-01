«Сидел дома, кушал, а тут звонит Черчесов». Соболев подтвердил вызов в сборную

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев подтвердил, что его вызвали в сборную России.

«Эмоции от вызова в сборную у меня только положительные. Не сказать, что ждал вызова, тем более список уже был. Для меня это стало неожиданностью.

Я дома сидел, кушал, а тут звонит Черчесов. Спросил, как у меня настроение и сказал, что скоро у меня вылет», – заявил Соболев.

Ранее сообщалось, что 22-летний игрок заменит в национальной команде форварда «Локомотива» Федора Смолова, который получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Арсеналом».