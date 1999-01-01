«Сидел дома, кушал, а тут звонит Черчесов». Соболев подтвердил вызов в сборную

Здорово, что его вызвали. Вполне можно было бы в этих матчах посмотреть на него с Комличенко в действии. Парни бы постарались.
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев подтвердил, что его вызвали в сборную России.
«Эмоции от вызова в сборную у меня только положительные. Не сказать, что ждал вызова, тем более список уже был. Для меня это стало неожиданностью.
Я дома сидел, кушал, а тут звонит Черчесов. Спросил, как у меня настроение и сказал, что скоро у меня вылет», – заявил Соболев.
Ранее сообщалось, что 22-летний игрок заменит в национальной команде форварда «Локомотива» Федора Смолова, который получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Арсеналом».
- Соболев – лидер гонки бомбардиров в РПЛ. Он забил десять голов в 12 матчах.
- Россия 10 октября сыграет матч отбора к Евро-2020 против Шотландии в Москве, а 13 октября проведет в Никосии встречу с Кипром.