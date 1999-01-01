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    «Сидел дома, кушал, а тут звонит Черчесов». Соболев подтвердил вызов в сборную

    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев подтвердил, что его вызвали в сборную России.

    «Эмоции от вызова в сборную у меня только положительные. Не сказать, что ждал вызова, тем более список уже был. Для меня это стало неожиданностью.

    Я дома сидел, кушал, а тут звонит Черчесов. Спросил, как у меня настроение и сказал, что скоро у меня вылет», – заявил Соболев.

    Ранее сообщалось, что 22-летний игрок заменит в национальной команде форварда «Локомотива» Федора Смолова, который получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Арсеналом».

    • Соболев – лидер гонки бомбардиров в РПЛ. Он забил десять голов в 12 матчах.
    • Россия 10 октября сыграет матч отбора к Евро-2020 против Шотландии в Москве, а 13 октября проведет в Никосии встречу с Кипром.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии15
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      Рейтинг: +449

      Я - легенда 9 минут назад

      Здорово, что его вызвали. Вполне можно было бы в этих матчах посмотреть на него с Комличенко в действии. Парни бы постарались.

      0
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      Рейтинг: +49

      eugen-han 11 минут назад

      С Шотландией на замену можно,а вот с Кипром рисковано выпускать.

      0
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      Рейтинг: +213

      Dos_Santos 11 минут назад

      Пожрать спокойно не дают

      1
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      Рейтинг: +11

      В-ладимир 17 минут назад

      давно пора молодежь приобщать

      0
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      Рейтинг: +53

      mangust4444 32 минуты назад

      Надо заиграть парня за сборную.МЮ ждёт

      2
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      Рейтинг: +7144

      ufos73 34 минуты назад

      Лучше всяких Чаловых

      1
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      Рейтинг: +118

      BRAZILES 37 минут назад

      я бы на его месте ---непошел пока ----

      0
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      Рейтинг: +929

      Romantic2010 42 минуты назад

      Аппетит у парня пропал....Пожрать не дал усач!

      2
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      Рейтинг: +2500

      yorgenbarenz 57 минут назад

      Чабан решил ударным трудом искупить вину перед Родиной.))Читает,оказывается, нашу справедливую критику.И дело не в Смолове (толку от него уже не будет). Просто козе ясно,что пугаясь новизны в составе,невозможно ждать большого рвения от незаменимых."Любимчики" обязательно подставят консерватора тренера в самый неподходящий момент.Свежая кровь никому не повредит.Смелее надо экспериментировать,пока соперники откровенно слабые, за исключением Бельгии.

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      Рейтинг: +988

      Genz 1 час назад

      Едет за форму России сидеть на лавке. Костюмы 2 , сумка футболки 2, куча мелочей. Жрачька бесплатно. Телки с Лиговки кидатца по калеча автобуса будут. Живьём их увидишь. Мода кто минет сделает, тряпочкой писю протрет. Езжай соболь затарься.

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