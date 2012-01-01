The Sun: Соболев зимой может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Ага, у него же сотня игр за сборную....
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев заинтересовал «Манчестер Юнайтед». Как пишет издание The Sun, трансфер футболиста в Англию может состояться уже зимой.
В список потенциальных форвардов команды Соболева включил главный тренер Уле-Гуннар Сульшер. Скауты «Юнайтед» уже просматривают нападающего.
- В текущем сезоне Соболев провел 12 матчей, забил восемь голов, отдал четыре результативные передачи.
- Соболев ранее говорил, что мечтает об АПЛ.
- «Юнайтед» в чемпионате Англии идет десятым.