The Sun: Соболев зимой может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев заинтересовал «Манчестер Юнайтед». Как пишет издание The Sun, трансфер футболиста в Англию может состояться уже зимой.

В список потенциальных форвардов команды Соболева включил главный тренер Уле-Гуннар Сульшер. Скауты «Юнайтед» уже просматривают нападающего.