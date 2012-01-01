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    The Sun: Соболев зимой может перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев заинтересовал «Манчестер Юнайтед». Как пишет издание The Sun, трансфер футболиста в Англию может состояться уже зимой.

    В список потенциальных форвардов команды Соболева включил главный тренер Уле-Гуннар Сульшер. Скауты «Юнайтед» уже просматривают нападающего.

    • В текущем сезоне Соболев провел 12 матчей, забил восемь голов, отдал четыре результативные передачи.
    • Соболев ранее говорил, что мечтает об АПЛ.
    • «Юнайтед» в чемпионате Англии идет десятым.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 20:30
    Комментарии18
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      Рейтинг: +5364

      Сильвербой 58 секунд назад

      Ага, у него же сотня игр за сборную....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +163

      SanekGol 8 минут назад

      Правильно. Надо сейчас брать игрока, пока он 300 лямов не стал стоить))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5075

      BRO_football 9 минут назад

      Лавку будет задницей полировать

      0
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      ...
      Рейтинг: +163

      SanekGol > BRO_football 7 минут назад

      Во сне...

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      Рейтинг: +1285

      x-x-x-x-x 16 минут назад

      для того чтобы играть в Англии нужно иметь определенное количество игр за сборную а у Соболева по моему ни одной. так как он перейдет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      BADS > x-x-x-x-x 2 минуты назад

      там есть оговорки и частные случаи, типа если доказать, что у него скрытый талант) утрирую конечно, но если сильно захотеть, то можно организовать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5212

      Агасфер 17 минут назад

      Самая жёлтая газетёнка Британии жжёт!

      0
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      Рейтинг: +782

      Sedoi_Goblin 27 минут назад

      Брехня...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +632

      life85 30 минут назад

      Ну в середняк АПЛ самое то )

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      Рейтинг: +486

      moskowcity-petrv 33 минуты назад

      Наверно Уткин придумал инфу

      0
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      Рейтинг: +1488

      Борат 45 минут назад

      Так же как сапогов в Ювентус))))

      9
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      Рейтинг: +11829

      bset > Борат 13 минут назад

      Ооо, Сапогов - легенда российского футбола))

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      Рейтинг: +45

      Sanzhakov 48 минут назад

      полный бред

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