Мариу – о матче с «Зенитом»: «Большая игра. Вперед, команда!»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу опубликовал фото с подготовки к матчу 11 тура РПЛ против «Зенита». Португалец назвал игру большой.

«Усердно трудиться для достижения наших целей. Большая игра в эти выходные. Вперед, команда!» – написал футболист в социальной сети.

Working hard to achieve our goals. Big game this weekend. Come on @fclokomotiv!

